Les Grecs et la lecture : enjeu démocratique autant qu'économique

« Les inégalités face à la lecture engendrent des inégalités sociales et culturelles » : cette grande étude réalisée durant 12 mois (janvier 2020 - février 2022) est désormais rendue publique.

On y apprend que 36 % de la population dispose de 61 à 200 livres à la maison — 47 % en comptent entre 0 et 60. Et seuls 17 % en revendiquent plus de 200. Et bien entendu, du niveau d’instruction des parents — voire des grands-parents — découle un intérêt pour la lecture.

Ainsi, 43 % des sondés ont bénéficié d’un enseignement secondaire et seuls 25 % d’un niveau universitaire. Les seconds font logiquement partie de la tranche disposant à la maison de plus de 201 ouvrages quand les premiers se retrouvent plus dans la tranche moyenne — 61-200 livres.

Économiquement, ils sont 43 % à se placer dans la classe moyenne inférieure, et 38 % à la classe inférieure tout court. En outre, 55 % parlent une langue étrangère et 25 % en maîtrisent deux, voire plus.

L'attrait des pages

Près de la moitié des personnes indique avoir entre 0 et 20 titres jeunesse/Young Adult dans sa bibliothèque — le nombre médian étant de 30 titres à la maison. Or, le niveau d’étude détermine là encore l’importance accordée aux lectures de sa progéniture : il apparaît que seules 34 % des personnes sorties de la fac disposent d’ouvrages jeunesse. Ils ne sont plus que 17 % parmi ceux ayant un niveau d’étude minimal.

Dans les classes économiques aisées, 34 % possèdent ces types d’ouvrages, contre 41 % (étonnamment ?) pour la classe moyenne. En revanche, la classe inférieure est à 18 %.

Autre marqueur classique : le comportement des proches et parents. 54 % des plus jeunes répondants ont assuré qu’il y avait dans leur environnement au moins un grand lecteur. Mais, à 62 %, le père de famille ne lit pas.

Faisant aussi écho à une récente enquête menée en Italie, les lecteurs grecs ont un lien ambivalent à la culture. 67 % écoutent de la musique quotidiennement, et 25 % assurent pratiquer une activité artistique au moins une fois par semaine. Une donnée contrebalancée par les 66 % qui n’en ont aucune — même chez les amateurs de livres.

Consommation culturelle et formats

Passage obligatoire dans le monde orthodoxe, les liens entre la fréquentation de l’église et la lecture auraient quelque chose à apporter. 47 % des répondants ne se rendent que quelques fois par an dans leur lieu de culte — contre 14 % tous les dimanches. Le niveau d’instruction est corrélé à la pratique religieuse — et les couples mariés sont 35 % à affirmer s’y rendre une à deux fois par mois. Chez les célibataires, on ne s’y rend qu’à peine une fois par an. Plus de temps pour bouquiner ?

Peut-être pas : les Grecs apprécient la radio (56 %), les films et séries (45 %) au quotidien — mais ne sont que 34 % à lire le journal, un magazine ou une BD dans la journée. Ils sont en revanche 77 % à pratiquer le web tous les jours — dont 80 % qui fréquentent les réseaux sociaux.

Sans regard du format, les Grecs sont 35 % à affirmer… qu’ils ne lisent pas du tout. Et ce, pour plus de la moitié, parce qu’il n’en ont pas le temps — 22 % parce qu’ils n’aiment pas ça et 16 %, parce qu’ils n’ont rien trouvé d’intéressant.

En revanche, 19 % lisent 1 à 2 livres par an et 15 % lisent 3 à 4 livres par an (lecteurs non intensifs). De plus, 14 % lisent 5 à 9 livres par an et 17 % lisent 10 livres ou plus (lecteurs intensifs). Chez eux, le papier représente 82 % des lectures, 15 % des ebooks et 3 % des audiolivres. Les hommes semblent les plus enclins au numérique — 23 %.

À noter : 84 % des Grecs semblent peu intéressés par la perspective du livre audio l’année prochaine.

Dans les ouvrages favoris, la littérature grecque est la plus appréciée — 60 % des répondants — suivie de la littérature étrangère, pour 47 %. 17 % savourent des livres politiques (principalement chez les grands lecteurs). Les sciences sociales, elles, représentent 25 % des choix de bouquins.

Aux sources de la recommandation

D’ailleurs, c’est par les amis et connaissance — le bouche à oreille — que la moitié des lecteurs optent pour tel ou tel ouvrage. C’est ainsi que les Grecs empruntent des livres à leur famille ou amis, à 52 %, contre 14 % en bibliothèque. La librairie demeure un moyen privilégié d’information, puisque près de 50 % des lecteurs y puisent leurs recommandations. Les réseaux sociaux, au contraire, ne font pas l’adhésion.

Et on le comprend en mesurant que 87 % des lecteurs sont avant tout intéressés par le sujet d’un livre, 57 % par le nom de l’éditeur et 55 % par la couverture. D’autre part, la lecture est motivée par l’acquisition de connaissances ou la recherche d’information, suivie du plaisir de l’écrit, puis les loisirs et la réussite professionnelle.

La période de lecture favorite est le soir avant de se coucher — moins de 13 % indiquent lire le matin au réveil. Corollaire : 95 % des gens lisent chez eux. D’ailleurs, coincés à la maison durant la pandémie, seuls 11 % estiment que le confinement a eu pour effet de les dissuader de lire.

Les lecteurs ont acheté en moyenne 6 ouvrages au cours de l’année passée, contre 10 chez les grands lecteurs. Notons que 21 % des lecteurs n’achètent pas du tout de livres. 76 % se procurent des livres pour adultes contre 24 % pour les enfants. Chez 71 %, ces emplettes sont pour eux, quand 29 % utilisent les livres comme cadeaux — les lecteurs modérés en offrent plus souvent qu’ils ne s’en offrent.

Les librairies indépendantes demeurent les points de vente privilégiés, pour 64 % des lecteurs. Les chaînes et enseignes attirent la moitié de la population, de même que les sites de vente en ligne. Chose amusante : 81 % des répondants indiquent se procurer de la lecture « quand ils en ont le temps », et 20 % pour les périodes de fêtes.

En perspective

Entre 2004 et 2021, on passe de 34 % des Grecs ayant lu un ouvrage à 65 %. Entre 2010 et 2021, le nombre de livres annuels augmente de 5,8 à 8,1 — et toutes ces progressions sont liées à l’apprentissage de langues étrangères : ils étaient 53 %, voilà 11 ans, à en parler une, contre 80 % en 2021.

Sur cette même période, le nombre de livres par foyer va de 40 à 90 en donnée médiane — et quand ils étaient 22 % à lire au quotidien, ils sont 31 % en 2021.

Le projet d’une politique grecque favorisant la lecture s’inspirera donc des différents résultats obtenus, note l’OSDEL. « Tout changement démocratique visant à la diffusion de la lecture, suppose, dès l’école primaire, une formation et des mécanismes d’actions institutionnels », notent les rédacteurs de l’étude.

Tout groupe social se détermine suivant sa capacité à lire ou non, poursuivent-ils, aussi l’intervention de l’État devient importante. Attendu que la lecture n’est pas répartie équitablement entre toutes les couches sociales, la première action serait d’intervenir sur ce point. Toute stratégie devra reposer sur cette base autant que de créer du temps de consommation.

Des investissements dans le système éducatif s’imposeront et profiteront à la société dans sa globalité — socialement, autant qu’économiquement.

L'étude est à retrouver en consultation et/ou téléchargement ci-dessous (version anglaise) :

Crédits photo : iam_os/Unsplash