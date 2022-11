Les lecteurs, véritables moteurs de la vie culturelle

À Milan, la mode laisse actuellement place aux livres, alors que se tient BookCity, manifestation qui prendra fin le 20 novembre. À cette occasion, l’AIE dévoile les résultats d’une étude sur le comportement des lecteurs et leur rapport aux activités culturelles.

Il en découle que 75 % d’entre eux prennent largement part aux manifestations — théâtre, concert, exposition, films et autres. Certes, l’enquête cible les Milanais, où le lectorat représenterait plus des trois quarts de la population, mais pour autant, les habitudes se retrouveraient.

« La culture est décisive dans la croissance sociale et économique des territoires. Ces résultats, une première en Italie, mais, me semble-t-il, également en Europe, se veulent une contribution à l’événement essentiel qu’est le BookCity », assure Ricardo Franco Levi, président de l’AIE et désormais président de la Fédération européenne des éditeurs.

Ainsi, on apprend que 93 % des Milanais estiment qu’une offre culturelle riche conduit à chercher des livres sur les sujets que les manifestations proposent. Le cinéma demeure le domaine favori des habitants, à 43 %, quand les musées et expositions retiennent l’attention de 33 % des citoyens. Les concerts, pièces de théâtre et rencontres avec les auteurs mobilisent 15 à 28 % des personnes.

Mais reste que Milan est la ville italienne du livre — 73 % des habitants se déclarent acheteurs de livres, et coutumiers des librairies. Dans 41 % des foyers se trouve au moins une personne inscrite à une bibliothèque publique, alors que 18 % des répondants se disent totalement exclus de toute forme d’activité culturelle.

Le conseiller pour la culture Tommaso Sacchi souligne que les conclusions apporteront de l’eau au moulin des pouvoirs publics. Le lien entre lecture, lectorat et manifestations culturelles démontre à quel point le livre permet d’ouvrir les horizons. Et plus encore qu’il devient « une force pour la communauté ». La lecture déclenche en effet un cercle vertueux qui alimente « la curiosité et oriente vers de nouvelles connaissances ».

Or, une ville aussi riche que Milan en matière d’offres culturelles déplore malgré tout qu’une partie de la population n’accède pas – ou pire, se sente mise de côté. « Nous essaierons de mieux comprendre qui s’identifie à ces gens, afin de favoriser une culture qui dépasse les clivages sociaux et se rend disponible », souligne le président de la Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti.

Et d’ajouter : « La culture et la lecture ont une dimension essentielle pour les gens, et permettent de rééquilibrer les inégalités en cours, car l’on développe à travers elles un regard différent sur soi, son présent et par-dessus tout, l’avenir. »

Crédits photo : Libreria Bocca dal 1775, CC BY SA 4.0