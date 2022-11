Alexey Botvinov, pianiste virtuose à Saint-Sulpice

Pianiste virtuose, directeur du Théâtre de l’Opéra national d’Odessa de 2009 à 2010, initiateur du festival Odessa Classics, dont il est aujourd’hui le président et le directeur artistique, Alexey Botvinov compte parmi les pianistes les plus acclamés et les plus récompensés en Ukraine.

Grand spécialiste de Rachmaninoff, de Schnittke et de Bach (il a interprété les Variations Golberg plus de 300 fois sur scène), il a joué dans plus de 45 pays.

Tout au long d’un programme d’une heure sans interruption, Alexey Botvinov revisitera Aria des Variations Goldberg de Bach, trois Intermezzos op.118 de Brahms, Nostalghia et The Messenger de Valentin Silvestrov, deux Nocturnes et deux Valses de Chopin, trois Sérénades de Jan Freidlin, Night Prayer d’Alemdar Karamanov et Melody de Myroslav Skoryk.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dossier : Festival Un week-end à l'Est : 2022, Odessa de l'espace