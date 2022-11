Cédric Gras, de la violence des hommes à l'hostilité de la nature

Fou de voyages, Cédric Gras a visité une quarantaine de pays, de Montréal à Pondichéry. Fasciné par la Russie, (il a terminé ses études à Omsk en Sibérie et parle russe), il la sillonne jusque dans les endroits les plus reculés. En 2013, il s’établit en Ukraine où il a dirigé trois Alliances françaises, notamment à Donetsk et Odessa, en pleine période de révolution du Maïdan et alors que la guerre éclatait dans le Donbass.

Il a publié plusieurs livres, dont Alpinistes de Staline (Stock, « La Bleue », 2020), qui a reçu le Prix Albert Londres, une passionnante enquête sur les frères Abalakov, deux alpinistes qui pour avoir fait la gloire de leur pays ont néanmoins été victimes des purges staliniennes.

Après La Haute Route au fil des glaciers (2021), il se retouve de nouveau devant la caméra de Christophe Raylat dans le film Fedchenko, le glacier oublié (2022), tourné lors de leur expédition sur le plus grand glacier de montagne du monde, dans une nature intacte et hostile.

Alexandra Goujon est politiste, maître de conférences à l’Université de Bourgogne et enseignante à Sciences Po Paris. Elle est membre du Centre de recherche et d’étude en droit et en science politique (Credespo). L’Ukraine, de l’indépendance à la guerre (Le Cavalier Bleu, 2022), son dernier livre, paraîtra en novembre.

