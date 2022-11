Jadan i Sobaky, le groupe ukrainien qui mêle philo et pogo

Zhadan i Sobaky, soit « Jadan et Les Chiens », est un groupe de Kharkiv très populaire en Ukraine. D'abord nommée Sobaky v kosmosi à sa création, en 2000, la formation accueille le poète Serhiy Jadan à plein temps dès 2008, après une collaboration fructueuse. À la musique métissée de ska, reggae, punk et disco du groupe venait ainsi s’ajouter la poésie de Jadan, mélange explosif et sincère du marginal et du philosophique.

Le groupe est composé de Oleksandr Boldyryev (guitare, voix), Andriy Pyvovarov (basse, voix), Ivan Pirozhok (trombone), Viktor Kondratov (batterie), Artem Dmytrychenkov (trompette) et Serhiy Kulayenko (clavier). Ensemble, ils ont produit quatre albums en studio, dont le dernier, Madonna, en 2019.

Poète et romancier, Serhiy Jadan a notamment publié La Route du Donbass (2013, adapté au cinéma par Iaroslav Lodyhin sous le titre Les Champs sauvages) et L'Internat (2022), tous deux traduits par Iryna Dmytrychyn aux éditions Noir sur Blanc.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le groupe s'est particulièrement impliqué dans le soutien à la population civile et aux forces armées ukrainiennes, donnant des concerts gratuits devant les soldats.

Zhadan i Sobaky assurera l'ouverture de l'édition 2022 de Week-end à l'Est avec un concert au MPAA/Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de Paris. Il est possible de réserver sa place à cette adresse. Signalons que l’intégralité de la recette du concert sera reversée à une association caritative venant en aide aux enfants d'Ukraine.

Du 23 au 28 novembre 2022, dans une trentaine de lieux culturels emblématiques du 6e arrondissement, venez rencontrer et écouter des artistes, écrivains et écrivaines, cinéastes, musiciens et musiciennes, critiques, commissaires, penseurs et penseuses, journalistes, pour autant de rendez-vous : rencontres littéraires, conférences et débats, séances de cinéma, concerts, expositions…

