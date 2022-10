À Rouen, l'oeuvre de Flaubert prend corps dans une exposition

Premier événement organisé par le pôle littéraire de la Réunion des Musées Métropolitains — qui rassemble le musée Flaubert et d’Histoire de la médecine, le Pavillon Flaubert à Croisset, le musée Pierre-Corneille et la maison natale Pierre-Corneille —, « Flaubert, corps et âme » propose une autre entrée sur l'œuvre de l'écrivain normand.

Des pièces spectaculaires — cires anatomiques, écorchés... – y entrent en résonance avec un univers littéraire où l’animalité et le désir priment. Dispositifs sonores, taxidermies, lithographies fantastiques — telles celles d’Odilon Redon — et autres peintures en font une expérience inspirante qui ravira aussi bien les jeunes publics — par une scénographie moderne où de nombreux animaux naturalisés seront présentés — que les amoureux de littérature et d’art.

Ayant grandi à l’Hôtel-Dieu de Rouen, où il naît en 1821, Gustave Flaubert est marqué par la maladie et la mort. Pour Michel Winock, l’hôpital « fut son univers d’enfant », lui dont le père était le chirurgien en chef des lieux : « L’amphithéâtre de l’Hôtel-Dieu, raconte Gustave à Louise Colet, donnait sur notre jardin. Que de fois, avec ma sœur, n’avons-nous pas grimpé au treillage et, suspendus entre la vigne, regardé curieusement les cadavres étalés ! [...] Je vois encore mon père levant la tête de dessus sa dissection et nous disant de nous en aller. »

Afin de restituer cette ambiance, l’exposition plonge le visiteur au cœur d’un authentique cabinet de curiosités. Cires anatomiques, instruments chirurgicaux et autres objets insolites proposent un univers éclectique dont les héros du roman inachevé de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, se seraient délectés. Restauré à l’occasion de l’exposition, un écorché du docteur Auzoux (1797-1880) figure aux côtés des cires du célèbre chirurgien rouennais Jean-Baptiste Laumonier (1749-1818), réunies pour la première fois au musée Flaubert.

De taille imposante pour son époque (il mesurait 1,83 m environ), Flaubert, ce « géant » de la littérature, s’avérait de santé fragile. Plusieurs maladies graves l’ont poursuivi pendant toute sa vie : l’épilepsie et la syphilis. Relativement taboues, elles n’étaient pas soignées efficacement au milieu du XIXe siècle. Flaubert en parle beaucoup dans sa correspondance, où sa santé constitue un thème majeur. L’exposition établit un lien entre les souffrances de Flaubert et celles de ses personnages, qui ont, elles aussi, été innombrables.

Extraits sonores, peintures et œuvres graphiques illustrent cette thématique, dont la célèbre opération du pied-bot, véritable morceau d’anthologie de Madame Bovary (1856), qui se solde par un échec cuisant. À cette souffrance physique s’ajoute aussi une douleur psychique. Elle s’avère si intense dans le cas d’Emma Bovary, l’héroïne la plus célèbre de l’univers flaubertien, que celle-ci en vient à se suicider ; l’auteur évoquant son « rire atroce, frénétique, désespéré » à l’approche de la mort. Au malaise du corps répond le mal-être de la psyché.

Animaux et sensualité

On rencontre beaucoup d’animaux dans l’œuvre et la correspondance de Flaubert : du cheval — il était bon cavalier — à la petite levrette d’Italie d’Emma Bovary, en passant par le perroquet de Félicité. Flaubert déclare même « bûcher comme un ours » et recourt souvent à des métaphores animalières pour parler de lui : ours, phoque, dromadaire, tigre, vache, huître, lézard, lièvre.

Des espèces animales bigarrées et impressionnantes investissent en conséquence l’espace de l’exposition, dont Loulou, le célèbre perroquet emprunté par Gustave Flaubert au muséum d’Histoire naturelle de Rouen au moment de rédiger l’un de ses Trois contes (1877), intitulé Un cœur simple. Les animaux servent aussi à illustrer tous les tourments de saint Antoine et à rendre visible le lien qui existe, pour Flaubert, entre l’âme et le corps. Les lithographies d’Odilon Redon (1840-1916) pour La Tentation de saint Antoine offrent une interprétation particulièrement frappante et singulière de ce lien entre folie et animalité.

Les effets du sentiment amoureux sur le corps et la psyché, tout comme les relations physiques entre les êtres, inspirent des visions saisissantes dans toute l’œuvre de Flaubert. Une pléiade de citations en témoigne, notamment dans Madame Bovary lorsqu’Emma se perd dans « l’immense pays des félicités et de la passion ».

Romantique malgré lui, Flaubert idéalise le corps de l’être aimé, transformant la femme adorée en une sorte de déesse inaccessible comme dans les Mémoires d’un fou (1841-1842) : « Je baissai les yeux et rougis. Quel regard, en effet ! comme elle était belle, cette femme ! Je vois encore cette prunelle ardente sous un sourcil noir se fixer sur moi comme un soleil. » Cette approche du corps est à relier à son travail d’écrivain : « L’Art doit s’élever au — dessus des affections personnelles et des susceptibilités nerveuses ! »

Le corps physique étant source de déception, l’imaginaire constitue l’ultime et le plus précieux des refuges. Pour Flaubert, l’amour, en aucun cas, ne saurait être le plat principal de la vie, mais, au mieux, un « assaisonnement », comme il le soutient à son infortunée amante Louise Colet. Il n’en reste pas moins que, d’Emma Bovary à madame Arnoux en passant par Salammbô, son œuvre est peuplée d’héroïnes enivrantes, qui invitent ou commettent le péché ou hantent, ad vitam aeternam, l’âme des infortunés qui s’éprennent d’elles.

Les dessins préparatoires à l’illustration de Madame Bovary par Albert Fourié (1854-1937) ou le tableau de Joseph-Désiré Court (1797-1865) constituent autant de preuves de la fascination qu’elles exercent sur les artistes et plus généralement sur le public. D’une enfance marquée par la mort à une œuvre hantée par le désir, le parcours de l’exposition Flaubert, corps et âme représente, d’une certaine façon, une métaphore de la propre trajectoire de l’écrivain.

Malgré un contexte familial et une vie marqués par une certaine morbidité, Gustave Flaubert a su édifier une œuvre littéraire qui lui vaut, aujourd’hui encore, une renommée mondiale ; œuvre dans laquelle l’érotisme et le désir occupent une place de choix. On voit en tout cas ici combien cette exposition, à partir d’une thématique aussi universelle que celle du corps, parvient à créer un nouveau dialogue entre des corpus scientifiques, littéraires, artistiques et muséaux.

Photographie : cire de Jean-Baptiste Laumonier