Colloque : Genre et sexualité dans l'œuvre de Gustave Flaubert

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Laurence Renou, Vice-Présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la Culture : « Les 8, 9 et 10 septembre, les musées et l’Université de Rouen s’associeront pour un colloque international inédit et gratuit : “Genre et sexualité dans l’œuvre de Gustave Flaubert”. S’inscrivant dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la naissance de Flaubert, le colloque ambitionne d’appréhender largement le corpus de l’écrivain Normand sous le prisme du genre, et de son exceptionnelle capacité à déconstruire constamment les rapports sociaux. Dès la rentrée, soyons nombreux à profiter de cette rencontre fructueuse entre nos musées et l’Université de Rouen ! »

Comme chaque fiction de Flaubert se différencie radicalement des précédentes, il n’existe pas de type flaubertien, masculin ou féminin. De récit en récit, les populations de personnages, les corps, les désirs, les styles de vie, les intelligences, sont toujours renouvelés.

L’œuvre mute et réinvestit, chaque fois à nouveaux frais, les choses de la vie et la réalité des rapports sociaux : on n’y trouve pas de scénario amoureux récurrent, pas d’érotique banale, pas de psychologie arrêtée, pas de répartition ordinaire des rôles entre personnages masculins et féminins. Ce qu’on repère quelquefois chez Stendhal, Sand, ou Balzac comme une insistance à dire telle situation existentielle, tel désir fondamental, telle révolte, ne se rencontre pas non plus chez Flaubert.

Du fait de ce défaut de constance et par conséquent d’évidence dans la représentation des hommes et des femmes, persiste également, d’œuvre en œuvre, le problème de leurs rapports, aussi bien dans l’espace public que sur la scène privée. Le genre, chez Flaubert, semble perpétuellement déconstruit, et dans le même temps le sexe possède une mystérieuse puissance, une puissance de scandale aussi, qu’aucun discours ne relativise ni ne normalise jamais.

C’est à cette richesse extraordinaire de l’œuvre de Flaubert que l’on souhaiterait rendre hommage dans ce colloque, à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. Cette extrême variété, qui fait vraisemblablement de Flaubert un cas unique au sein de la littérature française du XIXe siècle, peut se décliner en une série de problématiques particulières, qui concernent la sociologie du genre, la psychanalyse, l’histoire des représentations et la poétique.

Infos pratiques : Entrée libre dans la limite des places disponibles, au Musée des Beaux-Arts —Auditorium, Esplanade Marcel Duchamp 76000 Rouen, les 8 et 9 septembre. Pour le 10, Université Rouen Normandie —Maison de l’Université —Salle de conférences 3 Place Emile Blondel 76130 Mont-Saint-Aignan. Le programme est à consulter ci-dessous :