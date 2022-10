De la lecture, à foison et à grande foulées

Skateboard, surf, triathlon, trail, trottinette freestyle, escalade, alpinisme, parcours urbains et bien d’autres encore seront représentés par de grands noms du sport français, dont plusieurs figures locales. L’occasion de découvrir à travers eux des parcours de vie incroyables et de grandes aventures humaines, animés par les valeurs du sport, une prise de conscience par rapport à l'environnement et le dépassement de soi.

La journée du vendredi sera dédiée aux scolaires, de l’élémentaire au lycée, rythmée par une course collaborative rassemblant plus de 800 coureurs et construite autour de l’ouverture à l’autre, la tolérance, la solidarité et l’acceptation des différences. Cette épreuve sportive sera parrainée pour la deuxième année consécutive par Laurent Chardard nageur et surfeur handisport, participant des derniers JO de Tokyo.

Mais aussi la réalisation d’une fresque collaborative avec le collectif d’artistes Croc en Jambes retranscrivant la course et les réactions des coureurs à leur arrivée, les rencontres des invités autour de leur carrière sportive, du métier d’auteur ou la participation à des ciné-débats.

Dès 16h30, le salon sera accessible au grand public et jusqu’à 21h le samedi soir, proposant des rencontres avec les sportifs et auteurs présents, des animations, des conférences, des expositions, des dédicaces, et encore beaucoup d’autres surprises à venir.

Cette année, Catherine Destivelle, passionnée d'escalade et de montagne, sera l'invitée d'honneur...

Crédits photo : Priscilla Du Preez/Unsplash