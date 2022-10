Jean Dujardin incarnera (de nouveau) Zorro, un “rêve de gosse

Sorti originellement dans un feuilleton publié dans les colonnes de All-Story Weekly, la petite histoire d’un riche hidalgo dilettante, de jour, et cavalier noir vengeur, de nuit, aura inspiré nombre de romans, BD, films ou encore séries télé. Et bien d’autres. D’ailleurs, la parenté entre Batman et Zorro n’est certainement plus à démontrer.

Il faudra cependant attendre 1924 pour que sorte le roman réunissant toutes les petites histoires parues, Le Signe de Capistrano, évidemment poussé par la réussite du film muet de 1920, The Mark of Zorro qu’avaient réalisé Fred Niblo et Theodore Reed. C’était alors la star du moment, Douglas Fairbanks, qui prêtait ses traits à Don Diego de la Vega…

Selon Satellifacts, Jean Dujardin a signé pour une série, que proposera France Télévisions, reprenant l’univers de Zorro. Benjamin Charbit en signera le scénario et le comédien oscarisé n’a jamais caché son plaisir. « Zorro, je crois que c’est ma dernière envie de gosse. Il est tout en noir, il a un masque. Je pourrais faire de l’escrime et du cheval », assurait-il à 20 Minutes, voilà une douzaine d’années.

Le jeune Don Diego, âgé d’une vingtaine d’années dans les romans, campé par l’acteur de 50, tout arrive. D’ailleurs, dans la série Platane de Canal+ (Saison 2), Dujardin avait déjà eu l’occasion de réaliser son rêve… grâce à Éric Judor.

Coproduction avec la RAI, pour l’Italie, et ZDF pour l’Allemagne, cette adaptation ne sera pas seule à voir le jour : Eric Judor, de nouveau pour Canal+, travaille également à sa série, annoncée en 2021.

En 2016, l’acteur mexicain Gael Garcia Bernal avait lui aussi annoncé une nouvelle version, modernisée, du personnage. Le film, baptisé Z, est toujours en attente…