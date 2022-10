Une loi pour redonner “à l’Académie française ses lettres de noblesse

Un « péril mortel » pour la langue française : depuis l'utilisation de cette expression par l'Académie française, au sujet de l'écriture inclusive, les opposants à cette présentation graphique la rappellent régulièrement. Rappelons que cette écriture, aussi appelée « langage inclusif » propose des formulations visant à une plus grande égalité dans les règles de la langue française.

Par exemple, en féminisant des noms de fonctions, en citant des termes accordés différemment (par exemple, « les auteurs et les autrices ») ou encore, et c'est sans doute le point le plus clivant, en utilisant le point médian pour marquer tous les accords possibles (soit « les auteur·es »).

Auteure de la proposition de loi n° 321, la députée Anne-Laure Blin (Les Républicains) détaille les plusieurs éléments au sein de cette écriture inclusive, sans s'arrêter au point médian. D'après elle, celle-ci « ébranle en profondeur le système de notre langue et instaure une rupture radicale et systématique entre écrit et oral très discriminatoire ».

Aussi propose-t-elle d'inscrire dans la loi l'interdiction pure et simple de cette écriture inclusive, dans « [l]es documents administratifs, les publications, les revues, les manuels scolaires, les communications papier et numériques diffusées en France et qui émanent d’une personne morale de droit public, d’une personne morale de droit privé, d’une personne privée exerçant une mission de service public, d’une association, d’un syndicat, d’un média, d’un parti politique ou d’une personne privée bénéficiant d’une subvention publique ».

Cette interdiction semble assez intrusive, puisqu'elle proscrirait « [l]'usage de l’écriture dite inclusive, qui désigne les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine ». Faut-il comprendre que la phrase « les auteurs et les autrices sont concernés » serait illégale ?

L'Académie française face aux « lobbys »

Un certain usage de la langue se trouverait ainsi légiféré, sous le prétexte de défendre le français. L'usage de l'écriture inclusive serait en effet punie de 7500 € d'amende, d'après la proposition de loi d'Anne-Laure Blin, tandis que les subventions octroyées par les collectivités et établissements publics pourraient être révoquées et restituables, en cas de manquement.

L'autre versant de la proposition de loi n° 321 porte sur le rôle de l'Académie française : si cette dernière s'exprime de temps à autre sur des questions relatives à la langue française, elle n'a pas de rôle normatif. Elle valide uniquement les équivalents de termes français proposés par la Commission d'enrichissement de la langue française.

L'article 1er de la proposition de loi modifierait la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française en lui accordant au contraire un rôle beaucoup plus important : « L’Académie française fixe et préserve les règles grammaticales, orthographiques et syntaxiques de la langue française. » Le rôle normatif de l'institution serait ainsi réaffirmé, lui donnant les outils pour « assurer la préservation et l’évolution de notre langue », notamment face « à la pression des lobbys pour imposer cette “écriture” ».

Cette proposition n'est pas la première tentative de bannir l'écriture inclusive : le député LREM François Jolivet avait porté une proposition en ce sens en 2021, peu après des députés du Rassemblement national... En 2021, le peu regretté ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer qui en remettait une couche, avec une circulaire comprenant quelques mises en point sur l'écriture inclusive : il y proscrivait surtout l'usage du point médian.

Photographie : drs1ump, CC BY-NC 2.0