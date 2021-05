Blanquer entend “proscrire le recours à l'écriture inclusive” 

L’écriture inclusive serait une solution pour ne plus invisibiliser les femmes, et faire respecter des notions d’égalité entre les sexes. Elle a également vocation à lutter contre les stéréotypes, mais Jean-Michel Blanquer n’aime pas cette idée. Dès 2017, il assurait qu’elle « abîme notre langue » et entendait limiter la promotion des ouvrages scolaires l’intégrant.

Un point de vue appuyé peu après, en cette même année 2017, par le Premier ministre de l’époque, Édouard Philippe, qui l’exigeait : pas d’écriture inclusive dans les textes officiels. « Je vous invite, en particulier pour les textes destinés à être publiés au Journal officiel de la République française, à ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive », assurait-il dans une circulaire.

Françaises, Français...

Eh bien, ce 5 mai, la circulaire adressée aux « recteurs et rectrices d’académies », et non aux recteurs.trices, aux « aux directeurs et directrices de l’administration centrale » et non directeurs.trices, ainsi qu’aux « aux personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports », enfonce le clou.

ÉCRITURE: des sanctions inclusives pour l'administration ?

Et citant les conclusions d’Hélène Carrère d’Encausse, secrétaire perpétuelle de l’Académie française – pour qui ce « mouvement, est non seulement contre-producti[f...], mais nuisible à la pratique et à l’intelligibilité de la langue française » – le ministère de l’Éducation abonde : pas d’écriture inclusive. Comprendre : pour construire et garantir l’égalité entre filles et garçons, l’action principale n’est pas syntaxique.

Cela passe plutôt par la formation des personnels, et une « transmission d’une culture de l’égalité, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et une politique d’orientation en faveur d’une plus grande mixité des filières et métiers ». De même, la féminisation de certains termes et fonctions peut aider, mais uniquement « dans le respect des règles grammaticales ».

L’écriture inclusive en ce qu’elle se révèle complexe et instable, estime Blanquer, constitue un obscale à « l’acquisition de la langue comme de la lecture ». Or, l’école s’est déjà engagée sur la voie de l’inclusion, inutile de lui opposer « des écueils artificiels ». De baudelairiens paradis artificiels, non plus ?

Concrètement, que faire ? Eh bien…

Ainsi, l’intitulé des fonctions tenues par une femme doit être systématiquement féminisé suivant les règles énoncées par le guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions élaboré par le Centre national de la recherche scientifique et l’Institut national de la langue française, intitulé Femme, j’écris ton nom... Il est également demandé de recourir à des formulations telles que « le candidat ou la candidate » afin de ne pas marquer de préférence de genre, ou à des formules telles que « les inspecteurs et les inspectrices de l’éducation nationale » pour rappeler la place des femmes dans toutes les fonctions. – Circulaire du 5 mai, Jean-Michel Blanquer

Et côté enseignement, on s’astreindra méticuleusement aux règles édictées jadis, pour maintenir une cohésion socio-syntaxique. Ainsi :

En premier lieu, il convient de proscrire le recours à l’écriture dite « inclusive », qui utilise notamment le point médian pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d’un mot employé au masculin lorsque celui-ci est utilisé dans un sens générique. L’adoption de certaines règles relevant de l’écriture inclusive modifie en effet le respect des règles d’accords usuels attendues dans le cadre des programmes d’enseignement. – Circulaire du 5 mai, Jean-Michel Blanquer

Cela parce que la lecture et la compréhension de l’écrit sont malmenées, qu’il existe une impossibilité de transcription à l’oral de ce type de texte et que pour les enfants atteints de troubles dys — ou de handicaps, cette écriture devient inintelligible. Il est vrai, d’ailleurs, que tout le monde prononce le “x” de chevaux, de croix ou de hiboux, ou encore que l’on s’évertue à faire vivre les “h” et “e” muets ou les redoublements de consonnes.

Faux arguments ? Probablement autant que ceux invoqués par le ministre. Qui en rajoute cependant :

En second lieu, l’usage de la féminisation des métiers et des fonctions doit être recherché. De même, le choix des exemples ou des énoncés en situation d’enseignement doit respecter l’égalité entre les filles et les garçons, tant par la féminisation des termes que par la lutte contre les représentations stéréotypées. – Circulaire du 5 mai, Jean-Michel Blanquer

Et le ministre « remercie de veiller au respect de ces règles communes, qui participent de la promotion et de la garantie de l’égalité entre les filles et les garçons dans comme en dehors de l’espace scolaire, mais aussi des enjeux fondamentaux de transmission de notre langue ».

