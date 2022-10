Abduljalil al-Singace reçoit le PEN Pinter Prize pour son courage

Au mois de juin dernier, l’auteure britannique de jeunesse Malorie Blackman recevait le PEN Pinter Prize. Lui revenait alors la tâche de choisir un auteur ou une autrice avec qui partager son prix, à partir d’une sélection proposée par l’English Pen. Son ou sa colauréate est distingué pour son engagement pour la liberté d’expression malgré les pressions et les menaces.

Blackman a choisi l’universitaire, activiste et blogueur Abduljalil al-Singace de Bahreïn comme écrivain international du courage pour l’année 2022. Avant sa détention il y a de ça plus de 10 ans, al-Singace enseignait l’ingénierie à l’Université de Bahreïn. Il est également l’auteur de son propre blogue : Al Faseelah. Selon le Bahrain Center for Human Rights, le site internet a été bloqué par les autorités bahreïnies en 2009.

En juillet 2021, Al-Singace entamait une grève de la faim pour protester contre ses mauvais traitements persistants aux mains des autorités pénitentiaires de Jaú. Cela comprenait la confiscation d’un manuscrit sur lequel il travaillait depuis des années.

« Quand j’ai entendu parler pour la première fois du sort du Dr al-Singace j’ai été immédiatement frappé par son engagement à apporter des changements dans son pays natal, notamment en mettant en évidence les méthodes utilisées pour réprimer la liberté d’expression » a déclaré Malorie Blackman.

À l’été 2010, al-Singace s’est rendu au Royaume-Uni pour assister à un séminaire à la Chambre des Lords, au cours duquel il a décrit la détérioration de la situation des droits de l’homme à Bahreïn. Il y a déclaré : « [Il y a] trois piliers garantissant que les militants et les ONG qui travaillent à dénoncer les violations soient saisis et [condamnés] d’une manière ou d’une autre en veillant à ce qu’ils soient réprimés. Le premier est le recours à la force, à la torture et aux mauvais traitements. [Le] second est l’utilisation de la loi. Et [le] troisième se compose de l’appareil et des procédures judiciaires. »

Alors qu’il rentrait chez lui depuis ce séminaire, al-Singace a été arrêté à l’aéroport international de Bahreïn, les autorités craignant que l’universitaire ne « porte atteinte à la stabilité du pays » rappel le Guardian. Il sera libéré en février 2011 avant d’être de nouveau écroué en mars et condamné à la réclusion à perpétuité en juin.

Blackman ajoute : « Il est incarcéré depuis plus d’une décennie et est en grève de la faim et sans nourriture solide depuis plus de 400 jours, ce qui met en lumière un homme extrêmement téméraire qui définit le mot courage. » Le prix international d’écrivain pour le courage d’Al-Singace a été accepté en son nom par Sayed Ahmed Alwadaei, directeur du plaidoyer à l’Institut des droits et de la démocratie de Bahreïn.

Après plus d’un an de refus d’aliments solides, le PEN est sérieusement préoccupé par la santé et le bien-être d’al-Singace et continue d’appeler à sa libération immédiate. Pendant ce temps, l’organisation de défense des droits de l’homme continue de réclamer une amélioration de ses conditions de détention, notamment la restitution de son manuscrit à sa famille.

Crédits photo : Mohamed CJ, CC BY-SA 3.0