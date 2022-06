Malorie Blackman reçoit le PEN Pinter Prize 2022

Pour la première fois dans l'histoire du PEN Pinter Prize, la récompense est décernée à une autrice principalement connue pour son œuvre pour la jeunesse. Chaque année le prix salue un écrivain résidant au Royaume-Uni, en République d’Irlande ou dans le Commonwealth qui a su jeter « un regard inébranlable et indéfectible » sur le monde et montrer une « détermination intellectuelle farouche afin de définir la véritable réalité de notre vie et de nos sociétés ».

Comme d'habitude, Malorie Blackman partagera son prix avec un auteur ou une autrice distinguée pour son engagement pour la liberté d'expression, malgré les pressions et les menaces. Blackman choisira elle-même son ou sa colauréate, à partir d'une sélection proposée par l'English PEN, le 10 octobre prochain, à l'occasion de la remise du Prix PEN Pinter.

Malorie Blackman a été désignée lauréate par le jury, qui réunissait Ruth Borthwick, présidente de l'English PEN, l'éditrice, autrice et animatrice Margaret Busby et l'auteur et traducteur Daniel Hahn.

« Un grand merci et de gros câlins à tous ceux qui m'ont félicité pour le PEN Pinter Prize. Je n'arrive toujours pas à y croire ! »

« Malorie Blackman a changé la manière dont on raconte des histoires aux jeunes adultes. Son œuvre ne baisse jamais d'un ton, et les lecteurs lui ont fait une place dans leurs cœurs pour cette même raison. Malorie a créé des mondes imaginaires pleins de vie, où les protagonistes font face à différentes injustices, d'une manière totalement prenante, car elle est avant tout une formidable conteuse », a salué Ruth Borthwick.

En France, plusieurs romans de Malorie Blackman ont été traduits et publiés, dont Boys Don't Cry, traduit par Amélie Sarn (Milan) et Entre chiens et loups, également traduit par Amélie Sarn (Milan).

Photographie : capture d'écran YouTube