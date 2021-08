Bahreïn : vague de soutien à un universitaire détenu

Le Dr Abduljalil AlSingace est un ancien maître de conférences au département de génie mécanique de l’Université de Bahreïn, titulaire d’un doctorat de l’Institut des sciences et technologies de l’Université de Manchester.

Condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité, le Dr AlSingace a passé les dix dernières années en prison. Il était l’un des 13 militants de l’opposition, arrêtés entre le 17 mars et le 9 avril 2011, qui ont par la suite été condamnés par un tribunal militaire pour leur rôle dans le mouvement de protestation pro-démocratie. Après son arrestation, il avait a été soumis à des tortures brutales : battu à plusieurs reprises, « agressé sexuellement », « forcé à lécher les chaussures » de gardiens de prison, selon la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn.

Il s’est lancé dans une grève de la faim, le 8 juillet 2021, afin de protester contre les traitements dégradants dont il avait été victime, contre la restriction de n’être autorisé à appeler que cinq numéros pendant la pandémie actuelle, et enfin pour exiger le retour de son livre.

« La confiscation du livre du Dr AlSingace est une punition injuste et les autorités doivent assurer la protection de ses droits, y compris la restitution de sa propriété intellectuelle », a déclaré le Pen International. « Nous appelons à la libération immédiate et inconditionnelle du Dr AlSingace et à ce que son travail soit immédiatement remis à sa famille. »

Le livre du Dr ASingace est une étude de la diversité linguistique parmi les dialectes arabes de Bahreïn, sur lequel il aurait travaillé pendant environ quatre ans. Cet ouvrage ne semble contenir aucun contenu politique : pourtant, il n’a toujours pas été rendu, malgré les promesses répétées des autorités pénitentiaires.

Sayed Ahmed Alwadaei, directeur du Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), a déclaré : « La confiscation des recherches du Dr AlSingace est une nouvelle tentative cynique d’humilier un dirigeant courageux qui refuse de se laisser intimider face aux abus. Il a maintenant passé une décennie en prison pour sa résistance pacifique à la dictature de Bahreïn et il est temps pour les autorités bahreïnies de mettre fin à cette petite persécution, de rendre le livre du Dr AlSingace et d’ordonner sa libération immédiate et inconditionnelle. »

Une grève de la faim... compliquée

Le Dr AlSingace souffre de plusieurs maladies chroniques, dont le syndrome post-polio et une affection musculosquelettique — cette dernière nécessite l’utilisation de béquilles ou d’un fauteuil roulant. Maladies qui rendent sa grève de la faim particulièrement préjudiciable à sa santé. Le PEN International a avoué être « profondément [troublé] de recevoir des informations de membres de la famille selon lesquelles le 18 juillet 2021, le Dr AlSingace a été transféré au centre médical du ministère de l’Intérieur à al-Qalaa pour être surveillé et recevoir des fluides intraveineux ; le 29 juillet, AlSingace aurait déjà perdu 10 kg ». C’est sans compter la situation sanitaire, avec de récentes épidémies de coronavirus signalées dans la prison de Jau — un risque supplémentaire pour Dr AlSingace.

De plus, il a fait face à une négligence médicale constante de la part des autorités pénitentiaires au cours de ses 10 ans d’emprisonnement, notamment le refus d’être emmené à des rendez-vous médicaux.

Depuis son emprisonnement, la communauté internationale n’a cessé de réclamer sa libération immédiate et inconditionnelle, notamment les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme, les principales organisations internationales de défense des droits de l’homme et les législateurs américains, britanniques et européens.

Husain Abdulla, directeur exécutif de Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB), a déclaré : « Les alliés de Bahreïn aux États-Unis et au Royaume-Uni continuent de garder le silence face à l’emprisonnement illégal du Dr AlSingace et aux nombreux abus dont il a été victime. Ce double standard flagrant montre à quel point leur engagement déclaré envers les droits humains est vraiment superficiel. »

Source : PEN International

Crédits photo : Mohamed CJ, CC BY-SA 3.0