Dans son gueuloir galactique, Dominique Bonafini libère l'espace

Dans les libraires et dans les cafés, dans les salles des fêtes et devant une chapelle ou encore dans une médiathèque, le gueuloir galactique ne connaît pas de frontières. Il a entamé sa tournée le 15 septembre pour la boucler le 6 octobre à la librairie-café La Tonne à Rouen.

Et cette année, Dominique Bonafini a de quoi gueuler. Alors il scande, il chante, il déclame, il raconte, il poétise, il danse, il joue avec les mots, mais toujours il gueule « Libérez l’espace » et chacun reprend, en cœur.

Après s’être attaqué l’an dernier à Flaubert, la star locale se tourne vers les étoiles sans jamais les maltraiter, garantit-il lui-même. Incarnant un certain Célestin Quazar, il rapporte ses conclusions du dernier F.L.E. ou Fronts de libération des Étoiles. Et elles sont unanimes, il faut Libérer l’espace.

Alors, à grand coup de contes, d’histoires, de poésies, de chansons, d’anecdotes, de séance de sophrocosmologie, tout y passe et aucune étoile n’est oubliée. L’histoire de la terre et de ses astres, celle d’un certain Petit Prince explorateur, d’autres encore issue de la gazette de l’Olympe ou traitant d’une tout autre star, comme David Bowie.

C’est toute une galaxie de portraits et de personnages qui est donnée à voir, mais surtout à entendre et bien entendu à gueuler. Essayer, découvrir, aller à la rencontre, raturer toujours à voix haute et toujours avec le public pour témoin comme pour écho.

Une aventure interstellaire et cosmique.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)