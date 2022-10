Le prochain livre de George RR Martin boycotté, sur fond de racisme

The Rise of the Dragon: An Illustrated History of the Targaryen Dynasty, Volume One, sortira ce 25 octobre. Un ouvrage de référence comme il s’en produit quand le service marketing a besoin de renouer avec la réussite économique d’une franchise qui peine un peu à produire de la nouveauté. Le fait est que l’ouvrage résulte d’une coécriture où GRR Martin a collaboré avec Elio M. Garcia Jr et Linda Antonsson. Deux noms manifestement honnis dans le monde de fans qui gravite autour de GoT et de Westeros.

Le couple Elio et Linda travaille depuis une vingtaine d’années avec Martin — et fut logiquement sollicité pour l’écriture de ce volume. Aussi, quand il poste une annonce faisant état de cette parution à venir, il ne pressent pas la déferlante de haine dans les réactions.

Et pourtant...

Noir c'est noir, mais là, on est marrons...

Les fans ont pas mal de défauts, le moindre d’entre eux est souvent d’avoir de la mémoire : ainsi, certains se souviennent des remarques de Linda Antonsson en mars 2012. Elle avait déploré qu’on sollicite Nonso Anonzie pour jouer Xaro Xhoan Daxos — censé être blanc dans les ouvrages. « Il n’y a pas de Valyriens noirs et il ne devrait pas y en avoir dans la série », ajoute-t-elle désormais alors qu’on a intégré Steve Toussaint dans la série House of the Dragon. Bim…

Les soutiens publics à l’acteur n’ont pas manqué, après qu'il s’est officiellement exprimé sur les messages racistes qu’il a reçus depuis. Et qu’Antonsson avait nourri — bon gré, mal gré…. « Et nous voici en train de jeter toute la cohérence et la construction de l’univers par les fenêtres, en sacrifiant au politiquement correct », balançait-elle sur Twitter. Du pain béni pour les internautes et de l’huile versée par amples rasades sur le feu.

Pour autant, HBO avait pris la même volée de bois vert à l’époque de Game of Thrones, dont le manque de diversité fut plusieurs fois souligné. Avec le prequel, la chaîne décidait donc de corriger le tir — tout en soulignant qu’il ne s’agissait pas de forcer le trait : plutôt de trouver une approche intelligente.

Alors, quid ? Eh bien, les fans furieux, changés en haters de la Team Premier Degré ont déclenché l’habituelle réaction : l’appel au boycott accusant Linda de racisme. Dans la presse, la voici obligée de démentir, rappelant qu’elle ne parlait que de cohérence narrative et n’exprimait en rien une opinion personnelle. Son mari embraye, en jurant que leur couple ne sera pas « réduit au silence par des gens qui prennent plaisir à mentir ».

Martin, au courant de cette polémique, préfère s’en tenir loin : depuis longtemps le romancier a donné son avis sur les conversations auxquelles on participe sur la toile. « Putain d’internet toxique », avait-il conclu une nouvelle fois en juillet, déplorant la stigmatisation constante, les esprits bas de plafonds et l’abrutissement de masse qu’induisent les réseaux sociaux.

Antonsson le confirme par ailleurs : Martin refuse de s’investir dans ce débat — surtout pour des opinions exprimées voilà une dizaine d’années sur le blog de Linda. Et qu’aujourd’hui encore, on vient lui chercher des poux dans le nid du dragon : les fans critiqueraient « des déclarations et commentaires soigneusement choisis, triés sur le volet et dénués de tout contexte ». Alors, logique et cohérence narrative ou opinions un peu sales ? « La diversité ne doit pas l’emporter sur l’histoire », insiste-t-elle.

Et dans ce cas, faut-il remonter à l’origine du malaise (ou du mal-être), et pointer maintenant Martin, qui a créé cette race des Valyriens blancs et non noirs ? En 2013, l’auteur s’était posé la question sur son blog, justement, avant de trancher. Le problème actuel serait plutôt de constater que les fans se déchirent et deviennent insultants non « pour nos opinions véritables, mais plutôt pour celles qu’ils nous prêtent et projettent sur nous », conclut Antonsson.

