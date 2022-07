George Martin excédé : ”Putain d'internet toxique !“

Le responsable du contenu de HBO, Casey Bloys, se souvient, auprès d’Hollywood Reporter, des douloureux moments passés à lire les réactions après chaque nouvel épisode : « Nous savions que cela créerait des divisions et, bien sûr, vous voulez que tous les fans soient heureux, mais cela n’arrive jamais. » Il se rassure néanmoins : « Il n’y avait pas beaucoup de personnes qui se promenaient découragés ou contrariés. Ça ne reflète probablement pas l'opinion de tous les spectateurs. »

En revanche, G.R.R Martin, qui avait vécu personnellement toutes ces critiques, se montra moins diplomate : « Ce putain d’Internet toxique et ces podcasts disant que la saison huit a laissé une si mauvaise impression que les gens affirment : “Oh, je ne les regarderai plus jamais.” Je ne leur fais plus confiance. »

« Twitter n’est pas la vraie vie »

Les producteurs auraient-ils trahi les fans de la série avec cette ultime saison ? Bien que ces derniers épisodes aient battu à plusieurs reprises des records d’audience, les réactions ont été effectivement négatives face à un spectacle sinon bâclé, du moins expédié. La principale critique portait sur les problèmes de scénario, avec des béances dans l’intrigue plus que visibles.

En outre, Martin s’etait rendu compte que la production de HBO nécessitait de plus de temps pour dérouler l’intrigue. Il aurait alors supplié la production d’ajouter plus de saisons à Game of Thrones. Une autre affaire tout aussi déceptive pour les fans que la conclusion de l'adaptation par HBO.

Casey Bloys craint-il pour le succès de la préquelle après le « bad buzz » de la saison finale ? Pas vraiment. Selon ce dernier, « Twitter n’est pas la vraie vie »...

Feu et sang, récit épique de George R.R. Martin entièrement consacrée à la dynastie des Targaryen, ou House of the Dragon, sera diffusée sur OCS en France dès le 22 août prochain. Les événements se dérouleront 300 ans avant ceux de Game Of Thones, dans un retour sur les origines de la Maison Targaryen... Une grande partie de l’action de la série se tiendra dans le Donjon rouge — siège du pouvoir à Port-Réal -, à partir duquel les Targaryen règnent.

Si la violence restera une part importante de la production, à l'instar de l’univers de G.R.R Martin, le sexe, également important dans la première série, sera moins présent dans ce préquel.

Crédits photo : Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0)