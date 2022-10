Ukraine : Volodymyr Zelensky s'adressera à l'industrie du livre, à Francfort

Événement de première importance pour l'industrie du livre, la Foire du Livre de Francfort, du 19 au 23 octobre prochain, revêt souvent un aspect politique et diplomatique. Le 20 octobre, à 12h30, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adressera aux participants, éditeurs, agents et autres professionnels de l'édition, répondant à une invitation de la foire et de la Fédération des éditeurs européens (FEE).

« Il en va de la responsabilité du monde du livre d'accompagner les efforts des homologues ukrainiens pour protéger et promouvoir leurs livres. Les éditeurs d'Europe et du monde entier ont déjà manifesté leur soutien, mais il reste beaucoup à faire, y compris avec l'aide des gouvernements », soulignent les organisateurs de la Foire du Livre de Francfort.

La Foire elle-même participe à « l'effort de guerre », puisqu'un stand collectif (Hall 4.1 B114) a été gracieusement mis à disposition des éditeurs ukrainiens, afin d'améliorer la visibilité et la promotion de leurs ouvrages.

La commissaire européenne à l'Éducation, à la Culture, au Multilinguisme et à la Jeunesse, pour sa part, évoquera la situation de l'Ukraine, également, mais aussi d'autres paramètres européens et de leurs effets sur l'industrie du livre. Crise de l'énergie, régulation, campagne d'incitation à la lecture... Les potentiels sujets sont nombreux, mais encore inconnus.

« Cette année, il est particulièrement important pour nous de rendre possibles la participation et les échanges des collègues ukrainiens avec leurs partenaires du monde entier, et de permettre à de nombreux intellectuels, éditeurs, auteurs et travailleurs de la culture venus d'Ukraine de faire entendre leur voix dans cette foire. Nous voulons rendre public ce qui se joue actuellement, et en améliorer la compréhension », affirme Juergen Boos, PDG de la foire.

La Russie sera a priori absente de la Foire, puisque Francfort avait indiqué qu'elle suspendait les discussions avec l'administration russe, suite à l'attaque des territoires ukrainiens.

Photographie : Volodymyr Zelensky en avril 2022 (President Of Ukraine, domaine public)