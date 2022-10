Beyrouth accueille en 2022 son premier festival littéraire francophone

Plus de 90 auteurs et autrices phares de la littérature francophone du monde entier seront au rendez-vous. Des membres de l’Académie Goncourt (Éric-Emmanuel Schmitt, Camille Laurens, Didier Decoin, Tahar Ben Jelloun) seront rejoints par Fawzia Zouari, Fabien Toulmé, Marie Darrieussecq, Clara Dupont-Monod, Serge Bloch ou encore Ryoko Sekiguchi.

Au cours du festival, ils échangeront avec de nombreux auteurs libanais tels que Charif Majdalani, Diane Mazloum, Sabyl Ghoussoub et Hyam Yared et s’associeront à des réalisateurs, musiciens, philosophes, dessinateurs de renom pour faire de ce festival un évènement riche et innovant où la littérature sous toutes ses formes dialogue avec les autres arts.

Le festival sera rythmé par plusieurs grands rendez-vous littéraires, parmi lesquels la délibération des membres de l’Académie Goncourt qui annonceront, depuis Beyrouth, les quatre finalistes du prix Goncourt 2022. Un colloque dédié à la traduction réunira l’académicienne et philosophe française Barbara Cassin et l’auteur sénégalais Souleymane Bachir Diagne. De nombreux débats et cafés littéraires inviteront également les auteurs à échanger sur les thèmes qui traversent les littératures contemporaines, allant de l’exil à la mémoire en passant par les questions de démocratie et de féminisme au Liban.

À ces rendez-vous incontournables se mêleront des formats originaux : expositions, projections cinématographiques, concerts, spectacles et lectures à voix haute. Lamia Ziadé exposera ses dessins à la galerie Dar el Nimer. Michel Ocelot présentera son dernier film, Le Pharaon, le sauvage, et la princesse. Les auteurs et comédiens Nico et Bruno présenteront l’adaptation théâtrale du chef-d’œuvre humoristique de Fabcaro, Zaï Zaï Zaï Zaï, au théâtre Monnot et le théâtre Al Madina de Hamra accueillera l’un des temps forts du festival autour des auteurs Charles Berberian et Mazen Kerbaj.

Beyrouth et, au-delà, tout le Liban

Ensemble, les auteurs et artistes invités investiront une quarantaine de lieux culturels dans Beyrouth et le reste du pays. Le festival suivra un parcours à travers la capitale libanaise, se déplaçant chaque jour dans un quartier emblématique. Il traversera Gemmayzé, Mar Mikhael, Hamra, Mathaf et Monnot et se terminera par deux jours de festivités au sein du campus de l’Institut français du Liban à Beyrouth, les samedi 29 et dimanche 30 octobre.

En parallèle, des évènements seront organisés dans de nombreuses villes libanaises. Les lieux culturels de Tripoli, Saïda, Baalbek, Jounieh et Tibnine seront mis à l’honneur par nos invités au cours d’expositions, de concerts, de lectures et de débats. À travers les antennes de l’Institut français du Liban, les écoles et les institutions culturelles du pays, c’est une vaste programmation de près de 100 rendez-vous pensée pour permettre au plus grand nombre de profiter de l’évènement et de renouer avec la littérature.

Profondément tourné vers l’international, Beyrouth Livres accueillera plus de 18 nationalités parmi ses invités. Algérie, Togo, Japon ou encore Sénégal seront représentés aux côtés de délégations canadiennes, suisses, et belges. Des manifestations littéraires internationales reconnues participeront à la programmation : Québec en toutes lettres, Québec BD, le festival du premier roman de Chambéry, Lyon BD Festival, Pasaporta. Le Parlement des écrivaines francophones et la maison internationale des écrivains de Beyrouth seront également de la partie. De nombreux événements seront traduits simultanément en français et en arabe, pour faciliter l’accès au plus grand nombre !

Pour célébrer l’importance de la lecture et manifester ensemble notre attachement au livre, l’Institut français du Liban et l’ensemble de ses partenaires lancent un « quart d’heure lecture national » simultané dans tout le Liban, le lundi 24 octobre 2022 à 11h18. Ce jour-là, chacun est invité, quand il le peut, à s’interrompre pour lire quelques pages d’un livre de son choix pendant quinze minutes. Lundi 24 octobre, tout le Liban lit !

Photographie : Beyrouth, en 2020 (tongeron91, CC BY-SA 2.0)