Italie : à l'approche des élections, les industries culturelles s'agitent

Giorgia Meloni, figure de Fratelli d’Italia, donne le ton : le nom de son parti n’est autre que celui de l’hymne national italien, tout un poème dans la symbolique. Or, en tant que cofondatrice du mouvement, elle tente depuis un certain temps de s’éloigner de l’époque fasciste et de Mussolini, dont elle eut l’occasion de saluer la mémoire, ostensiblement.

Avec le désaveu que la gauche italienne encaisse actuellement, l’issue semble inexorable : le triumvirat Berlusconi, Salvini, Meloni, pas vraiment de quoi rassurer. Et ce, même si Giorgia Meloni cherche à tenir loin d'elle le patron de la Lega... Dans ce contexte, les industries culturelles du pays adressent un message collectif portant les priorités de leurs secteurs.

Édition, cinéma, musique, musées, festivals : ce sont 16 milliards € que le monde de la culture pèse en Italie, avec plus de 200.000 employés. L’impact de cette économie au sein du pays autant que dans le rayonnement à l’étranger « lui confère un rôle important pour le développement et la croissance du pays », indique Innocenzo Cipolletta, président de Confindustria Cultura Italia, association réunissant les syndicats culturels.

Qu'attendre des politiques ?

De là l’importance de protéger la richesse ainsi constituée et les emplois qui en découlent. Pour ce faire, quatre axes sont exposés aux partis candidats : valorisation du secteur, stabilisation des règles législatives, soutien à la consommation culturelle et lutte contre le piratage, par la protection du droit d’auteur.

En 2020, la contrefaçon pour le Livre était évaluée à 528 millions €, attendu que 36 % des contribuables pratiqueraient le piratage. Or, après deux années pandémiques, l’État a paré au plus pressé et endigué l’urgence. Mais cette approche fragmentée, soulignent les acteurs culturels, nécessite désormais « de mener des réformes structurelles qui, au sortir de la crise, stabiliseront, intégreront et innoveront ». En somme, un cadre juridique plus sécurisant pour les opérateurs.

Le livre a déjà bénéficié de quelques avancées en la matière, mais beaucoup reste à faire — et pour l’ensemble du secteur, il importe qu’intervienne « une législation en mesure de favoriser la croissance », poursuit Cipoletta. Si en France, le prix unique du livre est jalousé par nombre d'acteurs, en Italie, le Bonus Cultura (équivalent du Pass Culture, dont la France s’est inspirée), fait florès.

En regard du modèle fiscal italien, les acteurs suggèrent l’instauration de déductions liées aux dépenses culturelles — de sorte que les œuvres, entre autres, diminuent les impôts pour les contribuables. Mais également, qu’un régime de TVA subventionnée soit appliqué pour tous les produits culturels.

Or, tout l’écosystème de la Culture repose sur la notion de droit d’auteur, « condition préalable essentielle à la rémunération de celles et ceux qui travaillent dans ces secteurs ». Le piratage, véritable menace pour les revenus, nécessite des contre-mesures plus efficaces afin de « préserver l’avenir des acteurs d’aujourd’hui et de demain », clame le président de la Confindustria Cultura Italia.

Parmi les forces en présence, certains rappelleront que Silvio Berlusconi, à travers sa holding Fininvest, possède le groupe éditorial Mondadori — que sa fille, Marina Berlusconi, dirige. De là à croire que Forza Italia se montrerait sensible à ces arguments, il y a un Rubicon que tout le monde ne franchira pas.

« Ces propositions ne concernent pas uniquement notre secteur : elles touchent l’avenir, les nouvelles générations, et plus globalement, notre pays », conclut Cipoletta. Les élections législatives doivent intervenir ce 25 septembre : deux petites semaines pour voir apparaître une prise de conscience, en somme.

crédits photo : FABIO CASADEI, CC BY NC ND 2.0