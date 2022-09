Occasion : une taxe aurait “un impact direct sur le budget des consommateurs” (momox)

ActuaLitté : Comment expliquez-vous la place accordée au livre et à la bande dessinée dans les pratiques de l'occasion, en France ?

Heiner Kroke : Dans un contexte de ralentissement économique et de baisse du pouvoir d’achat, les Français sont à la recherche de solutions pour faire des économies. La seconde main permet ainsi de bénéficier de prix plus abordables pour continuer à profiter de la culture et des loisirs. Cet enjeu économique est d’ailleurs cité comme la principale motivation des acheteurs de seconde main, comme le révèle notre récente étude sur le recommerce. Cette dernière note par ailleurs que les livres sont les articles culturels les plus plébiscités, et parmi eux, les romans et les bandes dessinées arrivent en tête.

Un succès qui s’explique en partie par l’engouement des Français pour ces genres. En effet, l’Hexagone fait partie des ambassadeurs mondiaux du style et compte des auteurs classiques et contemporains mondialement connus tels qu’Uderzo, Philippe Francq, Manu Larcenet ou encore Pénélope Bagieu, sans parler du Festival de la BD d’Angoulême. Le triomphe des blockbusters Marvels and Cie contribue aussi largement à ce succès auprès des jeunes générations. Outre des prix moins élevés, la seconde main est également associée à la dimension vintage et offre la possibilité de dénicher des articles parfois difficiles à trouver, comme certains comics américains et mangas japonais : elle peut donc incarner une formidable ressource pour les chineurs.

En outre, l’écologie est également un enjeu très fort pour les adeptes de l’occasion. À ce titre, elle représente une alternative à l’achat de produit neufs et donc à la surconsommation, puisqu’elle octroie une seconde vie à des objets inutilisés. Quand on y pense, les livres que l’on achète finissent souvent dans une bibliothèque après avoir été lus, et n’en bougent plus pendant plusieurs années, alors qu’ils feraient le bonheur de bien d’autres lecteurs.

Les mangas ont connu un important succès éditorial, ces dernières années : qu'observez-vous dans les statistiques d'achats et de rachats de momox ?

Heiner Kroke : Le manga est en effet une tendance très forte en France. Avec plus de 29 millions de tomes vendus entre janvier et août 2021, le pays est le deuxième plus important consommateur de mangas et ce format s’avère le plus dynamique du secteur de l’édition. Qu’il s’agisse de mangas ou d’animés, ces histoires ont une énorme communauté de fans en France, qui n’hésitent plus à se tourner vers l’occasion pour dénicher de nouvelles trouvailles. momox propose un large choix de bandes dessinées japonaises à succès ou plus confidentielles, de One Piece à Demon Slayer en passant par Naruto.

[N.B. momox nous précise que la catégorisation des achats/ventes ne permet pas d'atteindre ce degré de détails sur les biens achetés et revendus]

Quel a été le volume d'ouvrages vendus à momox par les Français en 2021 ? La tendance en 2022 est-elle à la hausse ?

Heiner Kroke : L'entreprise poursuit son développement, notamment en France, sur un marché qui continue de performer avec un chiffre d'affaires de 58 millions d'euros en 2021. À ce titre, momox a racheté plus de 5,6 millions de livres à des particuliers en 2021 via son site momox.fr et l’application momox. Un chiffre en progression de 11 % par rapport à 2020 et qui devrait continuer à croître en 2022 (basé sur les estimations des résultats du premier semestre 2022).

Concernant les livres, quelle est la part des achats effectués directement sur la plateforme momox, et celle des achats auprès de marketplaces où momox dispose d'un compte ? Cette multiplication des canaux de vente momox (plateforme maison et marketplace) a-t-elle vocation à perdurer ?

Heiner Kroke : Environ la moitié des achats sont effectués sur notre plateforme momox-shop. Viennent ensuite Amazon, suivi de la Fnac et de Rakuten, pour finir par ebay et abebooks. Bien sûr, nous capitalisons sur notre plateforme principale, mais nous sommes également très heureux de pouvoir proposer nos produits sur d'autres plateformes de marché, car cela permet à davantage de consommateurs d'accéder et de bénéficier de l'occasion.

Momox envisage-t-il la création d'entrepôts en France ? Sinon, pour quelle(s) raison(s) ?

Heiner Kroke : Cela ne fait partie de nos projets pour le moment, mais nous ne fermons pas la porte à cette idée. Notre entrepôt de Leipzig en Allemagne nous permet à ce jour de gérer de manière efficace la logistique des commandes en France. En 2021, nous avons réalisé d’importants investissements dans l'extension de ce site, ainsi que celui basé en Pologne à Szezecin.

À Leipzig, nous avons notamment loué deux nouveaux halls et gagné 45 000 m2 de surface supplémentaire. Le site, où sont stockés plus de 14 millions d’articles (articles culturels et vêtements d’occasion), emploie désormais 1400 personnes.

La chaine du livre s'interroge sur son impact écologique : quel est le bilan carbone des flux créés par l'activité de momox (envois de livres, pour les rachats comme pour les achats) ? Quelles solutions le groupe met-il en œuvre pour réduire son impact écologique ?

Heiner Kroke : La crise climatique est l’affaire de tous et les entreprises doivent bien évidemment mettre en place des solutions propres à réduire leur impact environnemental. Grâce à notre modèle basé sur le réemploi et l’économie circulaire, nous avons déjà offert une seconde vie à plus de 315 millions et contribué à économiser de précieuses ressources.

Nous collaborons également avec Planetly by OneTrust afin de mesurer les émissions de carbone générées par l’ensemble de nos activités depuis 2020, et, ainsi, identifier les axes d’amélioration pour mettre en place des mesures pertinentes et efficaces.

En France, plusieurs réflexions sont en cours sur la création d'une taxe sur les ventes de livres d'occasion, en particulier ceux vendus sur internet : estimez-vous que cette taxe est souhaitable ? momox maintiendrait-il ses activités en France en cas de création d'une telle taxe, et s'y conformerait-il ?

Heiner Kroke : Bien entendu, nous souhaitons que les gouvernements européens soutiennent le marché de la seconde main car c’est une des voies pour un mode de consommation plus durable. L’instauration d’une taxe entrainerait logiquement une augmentation des prix du marché avec un impact direct sur le budget des consommateurs, ce qui est peu souhaitable dans un contexte économique tendu marqué par l’inflation et le ralentissement du pouvoir d’achat. Toutefois, si cette taxe devait entrer en vigueur, nous n’envisagerions pas de quitter le marché français et ferons tout pour continuer à soutenir les consommateurs qui font le choix de l’occasion.

Quelles sont les pistes de développement pour momox et son application ?

Heiner Kroke : Nous allons notamment continuer à développer notre application mobile, qui permet à nos clients de vendre rapidement leurs articles culturels en scannant leur code-barres. Nous souhaitons en faire un véritable réflexe pour les vendeurs, en la rendant encore plus fluide et facile d’utilisation.

En parallèle, nous prévoyons de poursuivre le développement de notre site momox-shop à l’international, notamment en Italie et en Espagne, ainsi que le lancement de momox fashion en France (achat-vente de vêtements d’occasion, disponible en Allemagne depuis 2014) qui viendra compléter notre offre très prochainement.

Photographie : un entrepôt momox (momox), Heiner Kroke (momox)