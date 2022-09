États-Unis : la censure de deux livres ne passera pas par la librairie

Les bibliothécaires américains ne connaissent que trop bien la lourde tendance à la censure qui sévit aux États-Unis depuis plusieurs mois. Parents d'élèves et activistes, souvent engrénés par des associations conservatrices ou des groupuscules politiques, signalent régulièrement des ouvrages des collections des bibliothèques publiques ou scolaires. Et assurent qu'ils seraient dangereux pour les plus jeunes.

Des romans, des recueils de poésie, des documents même, sont jugés « obscènes », « pornographiques » ou « insultants » parce qu'ils traitent de sujets comme les violences sexistes et sexuelles, l'homophobie, le racisme ou encore la liberté sexuelle ou de genre. Des thèmes qu'une frange de la population et qu'une certaine mouvance conservatrice souhaiteraient moins visible, surtout auprès des plus jeunes.

En mai dernier, Tommy Altman, ancien militaire convoitait en tant que républicain un siège au Congrès pour l'État de Virginie, qu'il a depuis perdu. Il annonçait haut et fort avoir porté plainte, avec l'aide de son avocat Tim Anderson, contre la chaine de librairies Barnes & Noble pour la vente de deux livres, Gender Queer, de la dessinatrice Maia Kobabe (Genre Queer, traduit en France par Anne-Charlotte Husson) et A Court of Mist and Fury de Sarah J. Maas (Un palais d'épines et de roses, traduit en France par Anne-Judith Descombey).

Les ouvrages contenaient des éléments ayant trait à la sexualité, ainsi que des personnages non hétérosexuels, les rendant impropres à la commercialisation auprès de mineurs, estimait Altman. Les deux hommes réclamaient ainsi à la juge de la Cour de circuit de Virginia Beach, Pamela Baskervill, des ordonnances restrictives afin d'interdire la vente aux plus jeunes.

Une loi inconstitutionnelle ?

Le 30 août dernier, la juge, qui semblait d'abord considérer la plainte avec un sérieux déconcertant, l'a finalement écartée, pour la classer sans suite. Selon Baskervill, une potentielle interdiction des ouvrages constituerait un « obstacle majeur » au Premier amendement, et un grave manquement à la Constitution américaine, rapporte l'AP.

D'après la juge, la loi de l'État évoquée serait potentiellement inconstitutionnelle : elle permet aux citoyens de porter plainte contre un livre, afin que les juges déterminent s'il est obscène. Sauf que ce dernier point reste particulièrement sensible : il suffit de se référer au précédent Ulysse, de James Joyce, interdit pendant plus de 10 ans dans le pays pour « obscénité ».

Libraires, éditeurs et auteurs s'en donnent à cœur joie. « L'analyse de la juge est une victoire éclatante et sans conteste pour les droits des lecteurs, des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires », a souligné Maria A. Pallante, PDG de l'association des éditeurs américains. « Je pense qu'un gouvernement qui dit “Vous ne pouvez pas montrer ces images, ou évoquer ce sujet”, voilà ce qui serait obscène, selon moi », a indiqué Jeff Trexler, avocat de l'autrice Maia Kobabe.

« La Constitution incarne la loi et l'État doit s'y soumettre », avait rappelé Robert Corn-Revere, avocat de la chaine de librairies Barnes & Noble. Tommy Altman, de son côté, s'est exprimé par la voix de Tim Anderson, son avocat, lequel a suggéré qu'un appel pourrait être fait auprès d'une cour supérieure.

S'ils échappent à une censure dans les librairies, les livres de Maia Kobabe et Sarah J. Maas sont régulièrement bannis des rayonnages des bibliothèques, pour les mêmes motifs.

via Virginia Mercury, 13NewsNow

