Aux États-Unis, la vague de censure pourrait s'étendre aux librairies

Tout a commencé par une situation devenue presque banale, depuis près d'un an, aux États-Unis. Il y a quelques semaines, au début du mois de mai, le conseil d'administration scolaire de Virginia Beach a banni le roman Gender Queer, de Maia Kobabe (Genre Queer, traduction d'Anne-Charlotte Husson, Casterman), des bibliothèques scolaires des établissements de la ville.

Saisi par une mère d'élève, le conseil d'administration, en s'appuyant sur l'avis de trois membres seulement, a statué sur la censure de l'ouvrage des établissements. Comme souvent dans les récents cas de censure outre-Atlantique, Gender Queer évoque la non-binarité, un thème régulièrement pris pour cible par les censeurs réactionnaires.

La médiatisation autour du retrait de l'ouvrage a donné des idées à Tommy Altman, candidat républicain au Congrès : s'appuyant sur les craintes de parents d'élèves vis-à-vis de contenus « obscènes », voire « pornographiques », il a décidé, avec l'avocat Tim Anderson, de prolonger l'interdiction jusquà l'enseigne Barnes & Noble de Virginia Beach.

Dans une vidéo publiée sur Twitter évoquant le retrait d'ouvrages des bibliothèques scolaires, Altman assure qu'il ne s'agit pas d'une « censure », mais « simplement d'un accord parental nécessaire avant qu'un enfant ne puisse accéder à un contenu sexuellement explicite ».

D'après les propos de l'avocat Tim Anderson, dont Tommy Altman est le client, son cabinet travaillerait à « une ordonnance restrictive dirigée vers Barnes & Noble et les écoles de Virginia Beach pour les empêcher de vendre et de prêter ces livres à des mineurs sans l'accord de leurs parents ». Les livres en question sont Gender Queer, donc, mais aussi Un palais de colère et de brume (A Court of Mist and Fury, traduit en français par Anne-Judith Descombey, La Martinière Jeunesse) de Sarah J. Maas, dont certains personnages sont gay, lesbienne ou bi.

À LIRE: La Biélorussie ordonne l'interdiction de 1984 de George Orwell

Sentant probablement l'intérêt commercial de ce type de polémiques, Anderson assure, sur les réseaux sociaux, qu'il s'agit là « d'une bataille importante. Des procès de ce genre peuvent être menés dans tout l'État. Il y a des douzaines d'ouvrages. Des centaines d'écoles. »

Si Anderson ne s'est pas risqué à détailler ses arguments juridiques — la libre concurrence risquant d'entraver son action judiciaire —, le libraire Barnes & Noble a rappelé qu'il proposait à la vente « des milliers de livres dont les sujets peuvent paraitre dérangeants à certains ». « Nous demandons à nos clients de respecter notre responsabilité dans cette offre large d'ouvrages, et de respecter aussi le fait que, s'ils n'achètent pas ces livres en particulier, ils peuvent intéresser d'autres lecteurs. »

via CBSNews

Dossier : Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Photographie : dans une librairie Barnes & Noble, aux États-Unis (Kzoo Cowboy, CC BY 2.0)