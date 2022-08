Batailles de chiffres au grand procès de l'édition américaine

Les auditions touchent à leur fin, dans le cadre d'un procès d'envergure opposant le ministère de la Justice américain à l'un des plus importants groupes d'édition au monde, Penguin Random House. Ce dernier souhaite acquérir un de ses concurrents, Simon & Schuster, auprès de Paramount, pour un montant de 2,18 milliards $. Le gouvernement américain estime pour sa part que ce rachat met en danger la concurrence au sein du secteur.

La juge Florence Y. Pan et les deux parties interrogent depuis deux semaines les partisans et détracteurs de cette opération financière. Si la concentration de l'édition est un phénomène connu, les effets de ce rachat sont imprévisibles, et chaque témoin s'efforce de défendre une vision prospective, qu'elle soit positive ou négative.

Avec plus ou moins de succès : le mardi 16 août dernier, Manuel Sansigre, responsable des fusions et acquisitions pour Penguin Random House, s'est ainsi appuyé sur des données internes pour assurer à la juge qu'une acquisition de Simon & Schuster aboutirait à des économies d'échelle, en réunissant les salariés des deux groupes dans un même lieu.

D'après lui, l'argent ainsi récupéré sera directement réinjecté dans les montants des avances proposées aux auteurs pour l'acquisition des droits de publications de leurs ouvrages — un élément constamment évoqué au cours du procès. Manque de chance, dès le lendemain, la juge déclarait son témoignage irrecevable. Sansigre s'appuyait en effet sur des données remontant à novembre 2020, et donc périmées, selon la juge Pan...

Querelles d'économistes

Dans les premiers jours des auditions, le ministère de la Justice avait convoqué l'économiste Nicholas Hill, venu avec nombre de projections et autres modèles statistiques. Il défendait la thèse d'un déséquilibre du marché de l'édition : moins de concurrents signifie moins de concurrence, selon lui, et une baisse mécanique des montants investis dans les ouvrages et leurs auteurs.

D'après ses projections, Penguin Random House et Simon & Schuster étaient respectivement premier et deuxième dans 12 % des enchères pour l'acquisition de droits de publication de livres d'auteurs particulièrement vendeurs. PRH serait en pôle position dans 37 % des cas, Simon & Schuster dans 12 % des cas, et HarperCollins dans 22 % des cas. Les plus importantes avances des deux entités, PRH et S&S, diminueront de 6 % en moyenne dans le cas d'une fusion.

Comme prévu, l'économiste Edward Snyder, cette fois convoqué par la défense, s'est appliqué à démonter les estimations de son confrère : d'après lui, les projections ne montrent pas de « conditions qui amoindriraient » la concurrence au sein du secteur de l'édition.

Exhibant ses chiffres, Snyder a relevé 33 éditeurs ayant versé une avance supérieure à 250.000 $ à un auteur, en 2021, et 15 éditeurs, hors « Big Five » [les cinq plus grands groupes américains, dont PRH et S&S], qui ont été capables d'offrir une avance supérieure à 1 million $ sur les trois dernières années. « Avec une telle quantité de concurrents, la possibilité d'ériger un monopsone est contrainte », assure l'économiste, démolissant la principale crainte du gouvernement.

L'économiste compte aussi sur la puissance des agents littéraires pour maintenir un environnement concurrentiel : il assure que ces agents sauront bien faire monter les enchères. Dans le cas où deux maisons d'un même groupe se retrouveraient en pôle position, Snyder a expliqué qu'un agent pourrait toujours organiser une autre enchère, en y faisant revenir un éditeur extérieur au groupe en lice.

Interrogé sur les possibilités réelles des agents pour enchérir par la juge, qui rappelait que ces derniers ne pouvaient pointer une arme sur la tempe des éditeurs, Snyder a répondu, malicieux : « Les agents n'ont pas d'armes, mais des tactiques. »

Toujours est-il que l'Association des agents littéraires américains, avec un sens du tempo imparable, a fait état des résultats d'un sondage mené auprès de ses membres : 87,6 % des répondants indiquent être opposés au rachat, craignant une « réduction de la compétition » et une « baisse des avances »...

Dossier : Procès : un éditeur géant dans l'industrie américaine du livre

Photographie : illustration, Marc Treble, CC BY-NC 2.0