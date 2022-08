Rosa Montero et Deon Meyer, marraine et parrain du Toulouse Polars du Sud

Cette année, le festival est doublement encadré par l'écrivaine espagnole Rosa Montero et l'auteur sud-africain Deon Meyer. Ils participeront notamment aux séances de dédicaces sous le chapiteau. À côté, 10 tables rondes avec les auteurs seront organisées, mais également des « rencontres plus intimistes » dans le bus de collection de la SEMVAT.

Parmi les 48 auteurs de polar français et étrangers de polars, romans noirs, thrillers, SF, bandes dessinées et littérature jeunesse, les curieux retrouveront les français : Fanny Abadie, Claudine Aubrun, Maïté Bernard, Mathieu Bertrand, Olivier Bordaçarre, Jean-Christophe Chauzy, Séverine Chevalier, Pierre Dabernat, Danü Danquigny, Julia Deck, Sonja Delzongle (à confirmer), Pascal Dessaint, Nicolas Druart, Claire Favan, Sébastien Gendron, Christophe Guillaumot, Gaël Henry, Valentine Imhof, Fabrice Jambois, Nicolas Laquerrière, Félix Lemaitre, Jérôme Leroy, Yan Lespoux, Henri Loevenbruck, René Manzor (à confirmer), Gabrielle Massat, Bernard Minier, Jean-Hugues Oppel, Hugues Pagan, Anthony Pastor, Benoît Philippon, Pascal Prévot, et Benoît Séverac.

Outre le sud-africain Deon Meyer et l'espagnole Rosa Montero, les participants pourront aussi découvrir le Chilien, Boris Quercia, l'Écossais, Iain Levison, les Espagnols José Manuel Fajardo et Olga Merino, les Italiens Carlo Lucarelli et Valerio Varesi, le Portugais Miguel Szymanski, la Québécquoise Roxanne Bouchard, les Anglais, Stuart Turton et Chris Whitaker, l'Uruguayenne Mercedes Rosende, le Vénézuélien Juan Carlos Méndez Guédez, l'Allemande Simone Buchholz, l'Argentin Carlos Salem et le Brésilien Edyr Augusto.

Durant la semaine, le festival organise dans les établissements scolaires du primaire à l'université, des rencontres dans les médiathèques de toute la région Occitanie ou dans les librairies partenaires de Toulouse et de toute la région Occitanie. Des animations « hors les murs » seront également proposées, afin d'appréhender le polar sous toutes ses formes artistiques : jeux, cinéma, expositions, conférences...

Quatre prix littéraires seront remis

Le 10e Rallye-enquête de festival, Boléro-Paprika, écrit par Maïté Bernard, permettra, seul ou par équipe de 5 maximum, de remonter le cours de l’histoire dans une Toulouse marquée par la présence des Espagnols depuis 1939 :

Pourquoi Daniel a-t-il brusquement abandonné sa femme une nuit de septembre 1950 ? C’est ce que Gabriela découvre avec soixante-douze ans de retard dans la lettre d’amour qu’il lui a laissée et qu’elle n’a jamais reçue. Mais l’amour est plus fort que la mort, elle va enquêter sur cette histoire qui remonte à la guerre d’Espagne et à la Retirada. Aidez-la à trouver qui a trahi son mari ?

Outre un stage d'écriture, une journée de formation professionnelle, ou encore une initiation au jeu de rôle, seront également remis plusieurs prix durant l'événement, le 8 octobre.

La radio France Bleu et le Festival Toulouse Polars du Sud se sont associées pour créer le Prix France Bleu du Polar qui récompense un Polar dont l’intrigue se déroule en France et qui a fait l’objet d’une édition en grand format au cours des douze derniers mois. La sélection des 5 romans est effectuée par l’équipe de Toulouse Polars du Sud.

Un jury composé de représentants de France Bleu, de Toulouse Polars du Sud et d’auditeurs de la radio désigne le lauréat du Prix. Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, remettra la récompense.

Les titres en lice sont :

L’heure du loup, de Pierric Guittaut, Éditions Les Arènes

Jeannette et le crocodile, de Séverine Chevalier, La manufacture de livres

Nueve cuatro, de Nicolas Laquerrière, HarperCollins France

30 grammes, de Gabrielle Massat, Éditions du Masque

Le vestibule des lâches, de Manfred Kahn, Éditions Rivages

En parrallèle sera remis le Prix Violeta Negra Occitanie qui a pour objet, depuis sa création en 2011, de mettre en évidence un roman noir ou policier traduit d’une langue du Sud.

Les 6 ouvrages sélectionnés sont : Une affaire italienne, de Carlo Lucarelli, paru aux éditions Métailié (traduit de l’italien par Serge Quadruppani), Casino Amazonie d’Edyr Agusto, édité chez Asphalte (traduit du portugais (Brésil) par Diniz Galhos), El Edén, d’Eduardo Antonio Parra, paru aux éditions Zulma (Traduit de l’espagnol (Mexique) par François-Michel Durazzo), L’étrangère d’Olga Merino, sorti chez Dalva (traduit de l’espagnol par Aline Valesco), La vague arrêtée, de Juan Carlos Méndez Guédez,(traduit de l’espagnol (Vénézuéla) par René Solis), et Haine, de José Manuel Fajardo (traduit de l’espagnol (Espagne) par Claude Bleton), tous deux encore parus chez Métaillé.

À LIRE:Redécouvrir Paul Gillon, scénariste et dessinateur de BD

Le Prix Thierry Jonquet récompensera une nouvelle noire et policière francophone. Le thème 2022 est « Rien ne sèche plus vite que les larmes ». Enfin, le Prix de l'Embouchure sera remporté par l'un de ces quatre titres :

A vif, de René Manzor (Calmann Lévy)

Abîmes, de Sonja Delzongle (Denoël)

Clodo des carmes, de Pierre Dabernat (Cairn)

La porte d'Abaddon, de Mathieu Bertrand (M+ éditions).