Bibliothèques : le Pass Culture “élargit le champ des possibles” des jeunes

Le « jeune ». Depuis quelques mois, le monde médiatico-littéraire redécouvre cet étrange animal de librairie et de bibliothèque, dont les goûts le portent vers le manga, mais pas uniquement. La généralisation du Pass Culture, doté de 300 € à utiliser dans les librairies françaises et dans d'autres lieux de culture, a révélé l'attachement des jeunes majeurs au livre, mais aussi leur curiosité, remarquée par des libraires que nous avions interrogés.

En 2021, le livre et la librairie avaient bénéficié d'un « effet d'aubaine », puisqu'un confinement et des fermetures de salles de spectacle et autres théâtres poussaient naturellement les bénéficiaires vers d'autres dépenses. Parallèlement, le Pass Culture a pris de l'ampleur, avec un élargissement à d'autres tranches d'âge, dès 14 ans, et le développement d'une offre gratuite.

« En mai 2021, au moment du lancement du Pass, le message était essentiellement tourné vers les crédits et les dépenses culturelles, et les bibliothèques ne se sont sans doute pas senties concernées », nous indiquait en juin dernier Hélène Amblès, directrice du développement du Pass Culture. « Le Pass vient d'avoir un an, il est donc difficile d'apprécier ce point pour le moment, mais l'idée est que les jeunes utilisent encore l'application une fois les crédits dépensés — ce qui peut aller très vite. »

Autrement dit, prolonger l'usage du Pass Culture, l'application, s'entend, au-delà des 300 € de crédits accordés aux jeunes de 18 ans.

Culture de proximité

S'appuyant sur une application, le Pass Culture utilise le levier de la géolocalisation pour faire apparaitre des offres et activités culturelles dans l'environnement proche de l'utilisateur. Premier équipement culturel de proximité, la bibliothèque, avec plus de 16.000 lieux recensés et des animations régulières, en plus des collections et équipements mis à disposition, fait évidemment partie des résultats.

« Le dispositif a surtout été utilisé, au départ, par les théâtres et les musées, parce qu'ils disposent d'une billetterie, mais nous avons participé à l'expérimentation dès 2018 », témoigne Renée Morales, chargée du développement de l’action culturelle à la direction des médiathèques et du livre de la métropole de Montpellier. Au départ assez rares — car proposant des « expériences » gratuites —, les médiathèques participantes au Pass Culture sont désormais plus de 600.

Avec 14 médiathèques disséminées sur la métropole et un maillage assez conséquent, Montpellier constitue le terrain idéal pour le Pass Culture, « un dispositif que nous utilisons pour rendre notre communication plus efficiente, qui permet de montrer la variété de l'offre, mais aussi des lieux et des services », souligne encore Renée Morales. « La géolocalisation est vraiment un outil important, qui permet de ressortir dans une masse d'informations à laquelle les jeunes sont souvent exposés », estime Rozenn Le Bris, cheffe du service Programmation et communication des bibliothèques d'Aix-en-Provence.

En tant qu'outil de communication, le Pass Culture apparait redoutable aux yeux des bibliothécaires qui s'en sont emparés : « La plateforme a suffisamment de relais et d'audience pour que les jeunes trouvent les infos et viennent vers nous », observe Marie Berne, chargée de l'action culturelle pour Clermont Métropole.

Qui plus est, l'utilisation du Pass, du côté des porteurs d'offres, « est intuitive, aussi bien pour créer l'événement que pour le gérer ensuite ». « L'espace pro est vraiment très simple, même s'il manque peut-être quelques catégories pour des animations très spécifiques dans les bibliothèques », relève Manon Marcel, référente publics adolescents et jeunes adultes pour la Bibliothèque Méjanes — Allumettes d'Aix-en-Provence. Tous les professionnels que nous avons interrogés remarquent par ailleurs l'accompagnement attentif de l'équipe du Pass Culture.

Variété d'animations

Pour trouver des pourvoyeurs d'animations variées, l'équipe du Pass Culture a eu le nez creux en se tournant vers les bibliothécaires. Conférences, débats, projections de films, concerts, ateliers de réparation d'appareils, animations autour du jeu vidéo, murder party, rendez-vous autour des jobs d'été... « La mise en avant des événements culturels au sein des médiathèques permet vraiment d'élargir le champ des possibles des jeunes utilisateurs », indique Renée Morales.

« Tout ce qui tourne autour de la musique et des mangas draine beaucoup de public », ajoute-t-elle, mais, encore une fois, simplifier les centres d'intérêt de ce public serait trompeur. « Une conférence sur l'addiction a rencontré un certain succès en termes de réservations, ainsi qu'une conférence de la professeur de philosophie et autrice Marianne Chaillan sur Game of Thrones », relève ainsi Manon Marcel, du côté d'Aix-en-Provence.

« Nous nous adaptons à leurs goûts, bien sûr », poursuit-elle, « mais les données partagées par les équipes du Pass Culture permettent aussi d'obtenir une “photographie” à l'instant T de ces jeunes, pour mieux les connaitre et affiner les propositions. Mais aussi rechercher des propositions qui vont les surprendre : cette connaissance fonctionne dans les deux sens. »

Les professionnelles des bibliothèques que nous avons interrogées proposent en moyenne 4 à 5 événements par mois sur le Pass Culture, pour un investissement pas si important, en termes de temps et de travail. « Pour un réseau important comme celui d'Aix, dégager du temps n'est pas si compliqué, cela peut l'être un peu plus pour une plus petite équipe », estime Rozenn Le Bris.

Le Pass aurait enfin d'autres retombées positives sur l'organisation d'événements, en favorisant la coopération entre les différents acteurs d'un même réseau culturel de proximité : à Clermont, un partenariat avec la scène de musiques actuelles la Coopérative de Mai a ainsi offert une visite guidée du lieu à de jeunes usagers des bibliothèques.

Transformer l'effet

Librairie ou bibliothèque, la question soulevée par le Pass Culture demeure : peut-il, à lui seul, créer des habitudes culturelles ? Et, dans le cas présent, forger un lien durable avec un ou plusieurs établissements de lecture publique ? Pour la plupart des médiathèques et bibliothèques présentes sur le Pass Culture, le recul n'est pas encore suffisant pour apprécier l'impact sur la fréquentation et les inscriptions des jeunes.

Sans surprise, le Pass ne supprime pas toutes les difficultés : « Certains jeunes s'inscrivent aux événements, mais ne viennent pas », reconnait-on dans un cas, « mais le Pass permet au moins de faire infuser l'idée qu'il se passe des choses à la médiathèque, qu'il ne s'agit pas seulement d'un lieu d'étude et de lecture », ajoute-t-on dans un autre. Un élément qui n'est sans doute pas si anecdotique : d'après des données du ministère de la Culture, les 15-24 ans fréquentent le plus les bibliothèques, au sein de la population, avant un lent déclin, d'année en année...

En l'absence de billetterie, mesurer la transformation des inscrits en participants reste complexe, à moins de recourir à une étude des publics présents lors des animations, « ce qui peut parfois être compliqué à mettre en place : on n'a pas forcément envie de répondre à un sondage, encore moins lorsque l'on est un ado ou un jeune adulte qui sort entre amis, sans les parents », rappelle Rozenn Le Bris.

L'une des futures possibilités du Pass Culture pourrait être l'intégration du catalogue des bibliothèques aux offres : la recherche d'un ouvrage mentionnerait alors son emprunt possible au sein du réseau. Mais un tel lien entre l'application et des bases de données complexes et conséquentes s'annonce complexe à créer. « Il y aurait peut-être quelque chose à faire avec nos ressources numériques », suggère Marie Berne.

Dans la plupart des établissements, l'inscription aux services des bibliothèques par la Pass reste impossible, pour des raisons liées au traitement et à la sécurité des données : « Nous avons fait une préinscription par le Pass, mais les jeunes ne sont pas vraiment venus la finaliser à la médiathèque », observe Manon Marcel à Aix-en-Provence. Par ailleurs, les informations personnelles récupérées pour un événement via le Pass ne peuvent être utilisées que pour l'information sur cet événement par les établissements, pour respecter les obligations en matière de données personnelles.

Depuis janvier 2022, le Pass Culture a été étendu, dans des conditions un peu différentes de celles des jeunes majeurs, aux élèves, dès la 4e, et le sera vraisemblablement bientôt dès la 6e. Les montants des crédits à dépenser sont moindres, et gérés avec les professeurs, tout comme, théoriquement, le choix des événements qu'ils serviront à payer.

À partir de la rentrée prochaine, les médiathèques se positionneront aussi sur ce créneau, en collaboration avec différents partenaires, comme à Aix-en-Provence : le Pass constituera, ici aussi, un « canal supplémentaire d’échange » avec les enseignants. « Il ne s’agit pas de contourner le rectorat ou les chefs d’établissements, mais de rendre la communication plus directe », précise Rozenn Le Bris.

Photographies : illustrations, ActuaLitté, CC BY SA 2.0