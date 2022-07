Plus d'argent de poche pour les jeunes, dès la sixième

En mai 2021, le Pass Culture fut généralisé à tout jeune âgé de 18 ans sur le territoire français : un crédit de 300 € pour s’offrir tant des biens culturels que des sorties ou des cours. Qu’importe, l’enjeu était de pousser les adolescents vers les industries créatives. Une subvention délicatement déguisée, certes, dont la librairie a amplement bénéficié — et le manga plus encore.

À compter de janvier 2022, cette manne économique fut étendue jusqu’aux classes de 4e. Les ressources attribuées sont moindres, modulées autour d’un volet individuel, pour l’élève, et d’une part collective, destinée aux établissements scolaires.

Or, pas question de s’arrêter en si bon chemin : ce 6 juillet, Élisabeth Borne a indiqué que la prochaine étape consistera à octroyer un Pass Culture dès la sixième. Ainsi, le périmètre d’action ira à l’ensemble du collège et du lycée. « Rendons la culture accessible à toutes et tous, dès la jeunesse », a indiqué la locataire de Matignon, dans la perspective « d’amplifier l’éducation artistique et culturelle ».

Cette déclaration, intervenue lors du discours de politique générale, à l’Assemblée nationale, participait d’un véritable élan : « La culture sauve. La culture grandit. La culture fait l’âme et le rayonnement de notre pays. »

Le fonctionnement n’a évidemment pas été présenté, il faudra patienter ces prochains mois pour obtenir les détails. Récemment, la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak annonçait que le Pass Culture comptait plus de deux millions d’inscrits. Depuis mai 2021, plus de 7 millions d’ouvrages ont été achetés sur l’application, ce qui représente 81 millions € redistribués au secteur du livre entre mai 2021 et avril 2022.

Pour l’heure, les jeunes de 15 ans disposent de 20 € de crédit, lesquels passent à 30 € pour la tranche 16 et 17 ans, puis 300 € pour les 18 ans (montant à dépenser sur une période de 24 mois, jusqu’à la veille de ses 20 ans).

crédits photo : Ben White/Unsplash