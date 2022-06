Offre gratuite, diversité... Le Pass Culture se tourne vers les médiathèques

De 400 à 660 médiathèques inscrites sur l’application Pass Culture, le temps des premiers mois de l’année 2022 : Hélène Amblès, directrice du développement, se félicite de la dynamique naissante auprès des professionnels, sans pour autant ignorer la marge de progression, pour convaincre et accueillir les milliers de bibliothèques publiques françaises.

Dès le mois de février dernier, l'équipe du Pass Culture a lancé plusieurs opérations de séduction des professionnels des médiathèques, en s'adressant par des webinaires aux associations professionnelles nationales, pour commencer, dont l'Association des Bibliothécaires de France. Dans un second temps, les référents régions de la SAS Pass Culture se rapprochent des établissements et participent aux événements professionnels, comme le congrès de l'ABF.

« En mai 2021, au moment du lancement du Pass, le message était essentiellement tourné vers les crédits et les dépenses culturelles, et les bibliothèques ne se sont sans doute pas senties concernées », reconnait Hélène Amblès. Fort de 1,8 million d'utilisateurs inscrits et un peu sorti de la logique marchande initiale, le Pass Culture a vocation à devenir une application de recommandation autant que d'achat — par le biais des crédits.

« Le Pass vient d'avoir un an, il est donc difficile d'apprécier ce point pour le moment, mais l'idée est que les jeunes utilisent encore l'application une fois les crédits dépensés — ce qui peut aller très vite », indique la directrice du développement.

Pour ce faire, l'équipe du Pass développe des listes de recommandations, ou playlists, réalisées par ses soins, par des acteurs culturels ou par les jeunes eux-mêmes, mais aussi le concept d'« expériences exclusives ». Récemment, l'opéra de Nancy a ainsi accueilli royalement de jeunes usagers du Pass, avec un accueil du directeur, une rencontre avec un régisseur et une chanteuse lyrique, une visite des coulisses et même une collation avant la représentation. A priori, les moyens mis ont convaincu les usagers et leurs pairs de revenir faire un tour dans l'enceinte de l'opéra...

Focus sur l'offre gratuite

Pensé comme une porte d'entrée vers la culture, le Pass Culture doit naturellement compter sur les médiathèques, insiste Hélène Amblès, « qui sont les plus nombreux des établissements culturels de proximité, et proposent une riche offre gratuite. Intégrer ces établissements permet de mieux refléter le modèle culturel français, qui repose fortement sur les subventions et les aides publiques afin d'améliorer l'accessibilité aux oeuvres. »

Comme les libraires, les bibliothécaires peuvent, par l'intermédiaire d'un compte, ajouter leurs événements au Pass Culture et en définir les paramètres d'une manière assez fine. En contactant l'équipe du Pass Culture, cette dernière peut mettre en avant tel ou tel événement au sein de l'application, ou même « envoyer une newsletter à tous les jeunes dans un rayon de 20 à 30 km autour de la bibliothèque pour les informer d'un événement ».

« Nous disposons de tous les outils du marketing digital », avance Hélène Amblès, « et le département Études du Pass Culture peut travailler avec les acteurs culturels autour des données ». L'ajout du catalogue de la médiathèque au Pass Culture, qui permettrait aux jeunes usagers de voir dans l'appli si un titre recherché est disponible dans un établissement de prêt « fait partie des sujets de réflexion, mais est assez complexe en termes d'interfaçage, avec des coûts financiers importants ».

À LIRE: Le Pass Culture souhaite intégrer plus largement les bibliothèques

Événements divers, ateliers, concerts, rencontres peuvent être ajoutés au Pass Culture, explique Barbara Merlo, chargée de développement territorial Grand Est, « et cela permet aussi de montrer aux jeunes toute la variété des propositions en bibliothèque, qui vont jusqu'à la réalité virtuelle et les projections de films ». La partie payante des abonnements aux services d'une médiathèque, par exemple pour emprunter des DVD, peut aussi être prise en charge par le Pass Culture.

D'après des données collectées entre le 15 mai 2021 et le 1er avril 2022, sur les 2090 réservations pour les bibliothèques et médiathèques au sein du Pass Culture, 15,98 % portent sur un abonnement à la bibliothèque, 15,22 % sur des conférences, 11,48 % sur des rencontres, 10,05 % sur des représentations, 8,47 % sur une séance de cinéma. 27 % des réservations pour des bibliothèques sont des offres gratuites, précise encore le département Études du Pass Culture.

Dossier - Congrès 2022 de l'ABF : indispensables, les bibliothèques ?