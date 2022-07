L'édition américaine lave son linge (très sale) sur Twitter

La pandémie de Covid-19 a poussé de nombreuses personnes à quitter leur emploi, réévaluant priorités et opportunités lors des confinements. Aux États-Unis, cette tendance est devenue un véritable mouvement, bientôt nommé la « Grande Démission », en référence à la Grande Dépression. Depuis quelque temps, comme l’ont souligné des utilisateurs de Twitter, on s'orienterait même vers les « Grandes Démissions éditoriales ».

Le 12 mars, Molly McGhee, assistante éditoriale, quittait ainsi Tor, Angeline Rodriguez, éditrice associée, et Hillary Sames, éditrice, claquaient la porte de chez Hachette, quand Macmillan perdait l'éditrice Erin Siu. Qu’elles soient restées ou non dans le monde de l’édition, elles ont toutes les quatre fait état de leur démission sur Twitter. McGhee a été particulièrement claire sur les raisons de sa démission : un manque de reconnaissance et une évolution difficile.

Ouvrant la boîte de pandore, McGhee a pointé les nombreux soucis qui rongent l’industrie. Sa lettre de démission indique ainsi que sa promotion lui a été refusée malgré l'acquisition du roman The Atlas Six d'Olivie Blake, très bien accueilli par la critique et les lecteurs. Elle y voit un « préjugé systémique envers les employés junior », dont elle fait partie.

Elle s’est également confiée dans une interview avec Literary Hub. L’édition est un petit monde où toutes les personnes se connaissent, ce qui rend difficile d'exposer publiquement des difficultés et des pressions ressenties sur le lieu de travail. Dans un autre intretien avec Publishers Lunch, elle affirme qu’elle adorait travailler avec ses collègues pour Tor, mais que « les attentes en matière de charge de travail et le salaire étaient intenables ».

Interrogé par Arvyn Cerézo, un ancien employé d'un des 5 grands groupes d'édition des États-Unis fait le point sur la situation, sous couvert d’anonymat, pour Book Riot. Selon lui, les salaires bas et l’impossibilité de poursuivre le télétravail afin de quitter New York auraient étaient les dernières gouttes à faire déborder le vase : « La raison pour laquelle j’ai quitté mon emploi dans l’édition était due à environ 95 % au fait que je n’étais pas autorisé à poursuivre le télétravail… Et je voulais quitter New York parce que c’est très cher et qu’il est très difficile d’économiser de l’argent, surtout [avec] ce qu’ils vous paient comme salaire d’éditeur. »

Des changements nécéssaires

Tout en s’épanchant sur les conditions éreintantes de travail – heures supplémentaires, travail le week-end… –, l’ancien éditeur insiste sur le fait qu’il n’avait aucun problème avec ses collègues. En revanche, « parfois, la direction… était plus déconnectée ».

Et de poursuivre : « Le problème avec l’édition, c’est que même si je suis parti et que d’autres personnes sont également parties, il y a encore des centaines de candidats qui attendent leur chance et qui sont prêts à tout abandonner… J’espère que mon départ et que le départ d’autres personnes les convaincront qu’il y a de vrais problèmes qui doivent être résolus. Sauf je sais aussi à quel point l’édition est compétitive et comme je serai facilement remplacé… »

Arvyn Cerézo met en garde : ces soucis ne sont pas propres au monde de l’édition américaine et témoignent d’un problème plus important pour cet écosystème. « Je viens moi-même d’un éditeur spécialisé aux Philippines, donc je peux comprendre les expériences des éditeurs qui se sont confiés sur les problèmes de leur milieu de travail », explique-t-il.

Lui avait quitté son travail à cause de « problème avec le système et sa gestion ». Et de développer : « Il y avait tout simplement trop de travail pour trop peu de personnes déjà si démotivées. En tant qu’éditeur senior à l’époque, j’avais l’impression de diriger mon équipe dans un jeu de chasse impossible avec notre calendrier de parutions. Il m’est brutalement apparu que chacun de nous faisait le travail d’au moins trois personnes, sans le soutien ni de conseils nécessaires de la part de la haute direction… Ajoutant du sel sur la plaie, la plupart d’entre nous étaient sous-payés tout en faisant constamment des heures supplémentaires. »

Des démissions “endémiques”

Pour la consultante en publication Jane Friedman, ces démissions soulèvent certes des problèmes « sérieux et réels », mais elles restent « endémiques ». Elle lie également cette grande vague de départs aux conséquences de la pandémie qui a « amené les gens à réaliser que le statu quo n’est plus acceptable ».

Essayant de décrypter les secrets de l’industrie de l’édition, l’auteure Erin Fulmer a lancé une série de réflexions, détaillant la « brisure » dans l'industrie. « À mesure que l’édition se consolide, les fusions déclenchent inévitablement des licenciements pour augmenter l’“efficacité”, c’est-à-dire le profit des actionnaires. Le personnel restant obtient plus de travail pour le même salaire, pas seulement les éditeurs, mais aussi l’administration, la comptabilité, le service juridique, etc. Cela ralentit la production et favorise l’épuisement professionnel à tous les niveaux. »

Réaction immédiate : le mouvement de grève inédit lancé par les employés d’HarperCollins le 20 juillet dernier. Un piquet faisant suite aux échecs des négociations salariales avec leur direction concernant la réévaluation des salaires, les prestations de congé familial, mais également la diversification du personnel et la meilleure protection syndicale.

Ces discussions, entamées en décembre 2021, intervenaient alors que la direction d’HarperCollins refuse d’intégrer les anciens employés de HMH Boston, racheté par le géant. Laura Harshberger, responsable du secteur jeunesse et présidente du syndicat, expliquait alors : « Toutes nos propositions tendent à faire de HarperCollins un espace de travail plus diversifié, inclusif et équitable. »

Mais pour l’ancien éditeur interrogé, tout n’est pas perdu et les changements sont en marche. Bien que le rythme soit lent et les améliorations très progressives, l’industrie de l’édition cherche comment améliorer la vie des employés. « Ils [Les dirigeants] parlent beaucoup de diversification. Et je pense que c’est un objectif impossible à atteindre pour eux, à moins qu’ils ne s’ouvrent au travail à distance ou n’augmentent encore plus leurs salaires qu’ils ne l’ont fait… Si l’édition souhaite diversifier la main-d’œuvre et embaucher des personnes à long terme, je pense qu’ils doivent investir à ces niveaux. »

Malgré les progrès apparemment lents et les préoccupations non résolues de nombreux employés de l'édition, Jane Friedman voit également des développements positifs poindre à l'horizon : « Je pense que les efforts de syndicalisation dans la communauté de l'édition vont se poursuivre et/ou s'accélérer. »

Elle conclut : « Le changement se produit progressivement. » En tout cas, pas maintenant.

Crédits photo : 愚木混株 cdd20 / Unsplash