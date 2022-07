Grève des salariés de HarperCollins : du jamais vu depuis des décennies

Depuis le rachat de la division commerciale de Houghton Mifflin Harcourt, ce sont les premières négociations à intervenir. Or, l’année 2021, dont l’exercice s’est clos le 30 juin, affiche un record de ventes dont tout le monde souhaiterait profiter.

Problème : la direction de HarperCollins refuse d’intégrer les anciens employés de HMH Boston dans le cadre des discussions, de même que l’ancienneté des personnels basés à New York — et désormais salariés de HarperCollins — n’a pas été prise en considération.

Les salaires « sont loin de tenir compte du taux d’inflation actuel. S’ils parviennent à acheter une division entière et affichent malgré tout des bénéfices records, ils sont en mesure d’augmenter les salaires pour répondre aux hausses du coût de la vie », assure Carly Katz, du syndicat.

Ce dernier est composé principalement de femmes, dont le salaire moyen annuel est de 55.000 $. Trop bas pour vivre dans de grandes cités telles que Boston ou New York, assurent-elles. Laura Harshberger, responsable du secteur jeunesse et présidente du syndicat, abonde : « Toutes nos propositions tendent à faire de HarperCollins un espace de travail plus diversifié, inclusif et équitable. »

Sous le soleil, exactement...

Le vote d’une grève s’est suivi des actions, lorsque ce 20 juillet, les salariées (principalement, mais on constate que des hommes ont aussi grossi les rangs) se sont retrouvées dans la rue. Dès 9h, avec un thermomètre affichant déjà plus de 37 °C, une centaine de personnes défilait devant le siège, pour la première fois depuis des décennies, souligne Publishers Weekly. Une incongruité dans ce quartier de Manhattan, peu accoutumé aux manifestations et revendications.

L’immeuble du 195 Broadway où l’éditeur a ses bureaux, a ainsi vécu au rythme des chants syndicaux et réclamations. « C’est désolant que la contribution des salariés au succès financier de l’entreprise ne soit pas prise en considération dans leurs salaires », indique Olga Brudastova, présidente de la section syndicale locale. « Nous demandons un revenu décent pour que les gens puissent vivre dans une ville comme New York. »

Une pétition, déclenchée voilà quelque mois, avait d’ailleurs contraint la direction à revenir autour de la table — surtout quand des auteurs de renom, dont Neil Gaiman, y apportèrent leur soutien.

En parallèle, un fonds a vu le jour, pour que les grévistes, non rémunérés durant cette journée de revendication, ne perdent pas leur journée de salaire. Un montant de 150 $ s’avère nécessaire pour chaque personne.

Du côté du groupe, aucun commentaire, pas plus sur les négociations que la grève elle-même — tant que l’entrée du bâtiment était garantie, et que les grévistes ne bloquaient pas les portes, ils pouvaient bien faire ce qu’ils voulaient. Quelques policiers encadraient par ailleurs la manifestation, avec un regard presque bienveillant.

crédits photos : capture d'écran