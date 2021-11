États-Unis : un syndicat de travailleurs des comics émerge

Le syndicat CBWU, pour Comic Book Workers United, a pour vocation de réunir les travailleurs de l'industrie du comic, pour défendre au mieux leurs intérêts. Il a été créé par neuf d'entre eux, travaillant au sein de la maison d'édition Image Comics : des « petites mains », chargées de la logistique, du marketing, des ventes en librairie, ou encore de certaines questions liées aux créations elles-mêmes.

Les auteurs de comics eux-mêmes, en tant qu'indépendants, ne peuvent pas rejoindre cette organisation syndicale, selon les lois en vigueur aux États-Unis.

Dans un communiqué publié sur le site du syndicat, les créateurs soulignent que la « force de travail, l'industrie de l'édition et des comics sont surexploités et sous-évalués. Cela est dommageable non seulement pour les équipes, mais aussi pour les créateurs qu'elles sont payées pour accompagner, et finalement pour le public que les artistes cherchent à divertir. »

Si les dirigeants d'Image Comics ne sont pas spécialement pointés du doigt, pas plus que les conditions de travail dans la maison, les travailleurs à l'origine du syndicat n'en pensent pas moins. « Nous aimons nos métiers », indiquent-ils. « Mais ceci ne signifie pas qu'il ne soit pas possible ou pas envisageable de demander des conditions de travail améliorées. »

Parmi les premières demandes du syndicat, des salaires et des missions plus transparents, des évaluations annuelles de performance, l'encadrement du télétravail, des recrutements dans les équipes de production et de marketing, mais aussi des efforts en matière de diversité salariale ou encore un droit de véto des salariés pour annuler la publication du travail d'un auteur coupable de racisme, agression sexuelle, homophobie, transphobie ou xénophobie, notamment.

Réagissant à la création du syndicat, la direction d’Image Comics a indiqué qu'elle avait « toujours cru dans le traitement juste et équitable des équipes et s'était toujours efforcée de les soutenir ». La maison d'édition a choisi de ne pas reconnaître volontairement le syndicat, renvoyant plutôt les équipes vers une autre organisation syndicale, la CWA (Communications Workers of America).

Les cocréateurs de la CBWU ont indiqué que leur initiative tenait toujours, dressant par ailleurs un parallèle entre la défense des travailleurs de l'industrie des comics et la volonté d'indépendance des créateurs qui avait mené, au début des années 1990, à la création d'Image Comics.

via The Beat, Vice

Photographie : illustration, Giulia Forsythe, CC BY 2.0