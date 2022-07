Batman, Shazam! et Black Adam : les annonces de DC 

Jim Lee, dessinateur et directeur chargé de création chez DC a mis fin aux rumeurs, il n’y aura pas de suite pour Zack Snyder’s Justice League donc. Mais deux autres films sont annoncés : le nouveau Shazam ! intitulé La rage des dieux toujours avec Zachary Levi ainsi que Black Adam avec Dwayne Johnson. Ces derniers livrent deux bandes-annonces haletantes.

Si la sortie du premier opus de Shazam ! date d’il y a plus de 3 ans, l’humour et le ton décalé du long métrage avaient su tirer leur épingle du jeu – non sans rappeler certains héros de la concurrence. David F. Sandberg est de retour pour les aventures de William Batson, dont la sortie est annoncée le 21 décembre 2022.

De l’autre côté de la scène, c’est la version maléfique du personnage qui crèvera cette année le grand écran. L’antihéros Black Adam possède en effet des pouvoirs et un costume similaire à Shazam rendant justice d’une manière toute personnelle. Il est attendu en salle pour le 21 octobre 2022.

On comptera aussi avec Le Chevalier noir : outre la série d’animation Batman : The Doom that Came to Gotham, une minisérie en trois numéros sortira chez DC comics et l’un des quatre longs métrages d’animation annoncés par le studio pour 2023, explique ComicBook.

On retrouvera également Green Lantern dans Beware My Power comme annoncé par Gary Miereanu. Sans oublier Justice League : Warworld, Legion of Super-Heroes ainsi que le cross over RWBY/Justice League qui se déroulera dans la continuité de la mini série.

Et en attendant tout cela, à retrouver le 5 août sur Netflix, la série adaptée du comics Sandman par Neil Gaiman.

Crédits Photo : Panel avec le casting de Shazam! - via Twitter