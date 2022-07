Une bande-annonce pour Sandman, sur Netflix

David S. Goyer, scénariste bien connu des amateurs de films de super-héros (la trilogie The Dark Knight, Man of Steel...), figure aussi dans la liste des producteurs exécutifs, aux côtés de Gaiman et Heinberg.

En France, les romans graphiques de la série Sandman sont publiés par Urban Comics, dans une traduction de Patrick Marcel. La série sera diffusée sur Netflix à partir du 5 août prochain.

Lorsque nous fermons les yeux pour nous endormir, une autre dimension s'ouvre à nous : un univers onirique dans lequel Sandman, également connu sous le nom de Marchand de sable, Rêve ou Le Seigneur des Rêves (Tom Sturridge), donne vie à nos fantasmes et à nos peurs les plus enfouies. Ainsi, lorsque Rêve est capturé et retenu prisonnier un siècle durant, son absence provoque une série d'événements qui bouleversent à jamais le royaume des rêves et le monde éveillé.

Pour rétablir l'ordre et tenter de racheter les erreurs qu'il a commises au cours de sa longue existence, Rêve doit naviguer entre différents mondes à différentes époques. Un périple au cours duquel il rencontre d'anciens alliés et ennemis, mais aussi de nouvelles entités cosmiques et humaines.