USA : des librairies indépendantes plus nombreuses et diversifiées

Malgré les craintes, seuls 80 commerces de livres indépendants auront fermé en 2020 et 41 en 2021. Parallèlement, quelque 300 magasins ont ouvert ces dernières années et plus de 200 autres s'en viennent d'ici un à deux ans. « C’est assez épatant lorsqu’on pense à la situation désespérée de ces magasins en 2020 », souligne la directrice générale de l’American Booksellers Association, Allison Hill.

« Nous avons assisté à une remontée comme nous n’en avions jamais vu auparavant » poursuit-elle. Mettant l’accent sur une orientation plus diversifiée elle ajoute : « La montée en puissance des magasins BIPOC [gérés par ou orientés vers les personnes issues de la diversité] est un grand changement pour nous. »

L'ABA a longtemps été à prédominance blanche. Le président du conseil d'administration Jamie Fiocco avait reconnu en juin 2020 — après le meurtre de George Floyd — que l'association n'avait pas fait assez pour « éliminer les obstacles à l'adhésion et au service pour les Noirs, les autochtones et les personnes de couleur ». Hill a cité de nombreuses initiatives récentes : l'expansion du comité sur la diversité, la diversification du conseil d'administration, une sensibilisation accrue et — pendant un certain temps — la suppression des frais d'adhésion.

L’ABA compte dorénavant dans ses rangs 2023 magasins membres : une progression fulgurante, en regard des 1689 de début juillet 2020. Une part de cette croissance peut s'expliquer par la réinscription d’anciens membres ayant passé leur tour durant la pandémie, mais elle signale une augmentation forte et régulière de l’ouverture de nouveaux établissements, tendance qui devrait se poursuivre.

C'est le total de membres ABA le plus élevé depuis des années, même si l'association a, en 2020, resserré ses règles et n'a autorisé que les magasins qui « vendent principalement des livres » (représentant plus de 50 % de l'inventaire), par opposition d'autres magasins proposant notamment des livres. L'ABA ne recense pas non plus les vendeurs dont les adhésions sont inactives.

Dans l'ombre d'Amazon

Les établissements ont aussi vu un bond dans leur chiffre d'affaires : dans une enquête auprès des libraires diffusées plus tôt cette année, l’ABA a constaté qu’environ 80 % des répondants affirmaient voir plus de vente en 2021 qu’en 2020. Près de 70 % d’entre eux ont enregistré des ventes plus élevées par rapport à 2019, constate Allison Hill pour le New York Times.

La concurrence écrasante des géants du net comme Amazon découragerait l’ouverture des points de vente physiques, mais la croissance des librairies « en dur » reste notable. Pour autant, les propriétaires affrontent de nouvelles incertitudes, connues du monde du livre : pénurie de main-d’œuvre, difficultés de la chaîne d’approvisionnement, hausse des loyers et des taux d’intérêt, mais aussi du coût des matières premières, etc.

La pandémie aura été un point de départ pour rassembler les communautés autour de leurs librairies locales en temps de crises. Si le nombre de ventes a chuté dans un premier temps lors des périodes de fermetures des établissements, ces derniers ont rapidement intensifié leurs opérations de vente en ligne trouvant par la même de nouvelles façons de fidéliser leurs clients : commande en ligne et retrait en magasin, livraison à domicile, magasins éphémères ou encore bibliobus.

Il s’est par ailleurs avéré que les lecteurs étaient en demande de livres imprimés pendant la pandémie, et la flambée des ventes s’est poursuivie en 2021. Les éditeurs ont écoulé prés de 827 millions de livres imprimés, ce qui représente une augmentation d’environ 10 % par rapport à 2020, selon NPD Book Scan.

La nouvelle génération de libraires découlerait, plus largement, des questionnements qu'ont induits la pandémie et ses multiples confinements. Alors que les gens réévaluent leur vie et changent de profession, les espaces de vente deviennent également plus abordables. L’aide gouvernementale aux petites entreprises a aidé de nombreuses librairies à résister à la fermeture, tandis que les subventions de relance ont permis à certains de quitter leur emploi pour créer de nouvelles entreprises.

Crédits Photo : Jessica Hibbard (CC BY-NC-ND 2.0)