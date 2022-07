La vitalité des librairies et l'enthousiasme des “néo-libraires

Signe des temps ? Les premiers arrivés, aux Rencontres nationales de la librairie d'Angers, ce dimanche 3 juillet, étaient, semble-t-il, de jeunes libraires, ou de jeunes futurs gérants. Pour ceux que nous avons interrogés, il s'agissait souvent de leur première édition, préssés par l'envie d'en ressortir « avec une meilleure vision du métier, de la manière dont on le pense », nous indique Cyril Salliot, employé de la Librairie Quantin, à Lunéville.

Quand les années 2015-2018 restaient du côté de la baisse du nombre de librairies en France, 2019-2021 a au contraire révélé un fort dynamisme en matière de reprises et, surtout de créations d'établissements. Axiales recense ainsi 336 projets de création et reprise de librairie sur le territoire métropolitain (hors Corse), pour la période, dont 61,5 % de créations.

L'année 2022 devrait logiquement marquer le pas, après une année 2021 particulièrement riche, surtout en créations de librairies (70 cette année-là, contre 17 reprises). Si l'Île-de-France reste le premier territoire des créations-reprises entre 2019 et 2022 (54), la Bretagne talonne la région la mieux dotée en librairies, avec 48 projets, devant l'Occitanie (46).

On notera cependant que des territoires déjà faiblement servis par des librairies ne bénéficient pas vraiment de cette dynamique, notamment les Hauts-de-France, la Normandie et le Grand Est : les projets en trois ans ne sont pas bien nombreux. Par ailleurs, la dynamique de création-reprise de librairies correspond à celle de l'emploi et de la population mesurée par l'Insee, remarque l'étude.

Cyril Salliot, libraire depuis quelques mois seulement au sein de la Librairie Quantin, à Lunéville (Grand Est), observe ainsi les difficultés d'un acteur historique (l'enseigne y est implantée depuis 138 ans) pour renouveler sa clientèle, lorsque le centre-ville est peu porteur.

Si les créations-reprises dans les petites villes (de 5000 à 20.000 habitants) ont la cote (29 %), les villages (moins de 5000 habitants) et les villes moyennes (de 20.000 à 100.000 habitants) sont aussi bien représentés (autour de 20 %). Pour plupart des répondants, ce choix d'implantation s'explique par la proximité de leur lieu de vie : on peut imaginer que l'exil urbain facilité par la crise sanitaire aura guidé les envies d'installation.

Notons toutefois, au passage, que la crise Covid n'a pas forcément été un facilitateur de projet : 40 % des répondants l'ont jugé néfaste pour leur initiative, pour 30 % seulement qui y ont vu des effets positifs. Pour 28,7 % des libraires pris en compte, toutefois, le Covid a bien accéléré l'envie de « changer de vie »...

La tendance aux généralistes

78,5 % des projets de création et reprise de la période portent sur des offres généralistes, mais on compte proportionnellement plus de créations du côté des librairies spécialisées. Chez ces dernières, 3 sur 5 sont des libraires jeunesse ou BD (parfois les deux). La moyenne de l'offre se situe autour de 7600 références, et, fait notable, un peu plus de 10 % des enseignes prises en compte proposent du livre d'occasion.

Rachel Chéneau, libraire chez Libr'enfant, à Tours, reprendra à la rentrée l'enseigne où elle travaille depuis 15 ans, un établissement spécialisé, « 100 % jeunesse ». Tout en conservant un fonds largement tourné vers la jeunesse, elle y apportera un rayon manga, « une demande nouvelle, à laquelle nous souhaitons répondre » et développera le rayon bande dessinée, pour les enfants et les adultes. Poésie et théâtre seront aussi représentés, sans pour autant diluer la spécialité de la librairie.

La moitié des répondants a ouvert/repris une librairie de moins de 75 m2 et 75,4 % une librairie de moins de 100 m2, pour une surface moyenne de 97 m2, situant donc les établissements repris ou ouverts entre 2019 et 2021 dans la catégorie « petite librairie ».

Le chiffre d'affaires prévisionnel s'inscrit dans un même ordre de grandeur, autour de 300.000 € ou moins : le CA médian atteint 205.950 €. « 84 % des libraires ayant plus d’un an d’exercice estiment avoir atteint ou dépassé leur prévisionnel », relève l'étude d'Axiales.

Jeunes et motivés

Le renouvellement de la profession peut visiblement compter sur de jeunes libraires (56,5 % des répondants ont 45 ans ou moins, 21 % ont même moins de 35 ans, avec des repreneurs légèrement plus âgés). 67 % des porteurs de projets sur la période 2019-2021 sont des femmes.

L'engouement manifeste des lecteurs et lectrices pour les lieux de vente du livre a suscité des vocations, de toute évidence. Devenue jeune libraire après avoir été éditrice pendant plusieurs années, l'une de nos interlocutrices, qui travaille au sein d'une chaine de grandes surfaces spécialisées, n'a « pas vraiment senti de ralentissement » dans l'intérêt pour le livre pendant la pandémie, avec « un retour des clients très net », malgré tout, à la sortie des confinements. Chargée du rayon histoire et sciences politiques, elle a observé un fort intérêt des lecteurs, à l'occasion des élections et s'est engagé dans une gestion « assez subtile, entre le fonds et la nouveauté ».

Théo Biet, libraire depuis 3 ans après un apprentissage, constate lui aussi un rajeunissement de la clientèle, « y compris en sciences humaines, avec de jeunes lecteurs qui font preuve d'une curiosité que les autres n'ont pas ». Les ralentissements dans les ventes de livres de 2022 ne l'inquiètent guère, par ailleurs : « La guerre en Ukraine, l'inflation, l'inquiétude générale et la comparaison avec 2021 expliquent le phénomène, mais celui-ci signale surtout un retour à la normale » après les résultats exceptionnels de 2021.

57,9 % des répondants sont issus des professions et catégories socioprofessionnelles supérieures, sans aucun ancien ouvrier ou agriculteur recensés. « 54 % des répondants avaient déjà eu une expérience dans le domaine du livre avant de se lancer, à 74 % depuis plus de 5 ans. Mais on compte seulement 35 % d’anciens libraires parmi les répondants », note l'étude.

En moyenne, 12 mois sont nécessaires pour un projet de création, 10 pour une reprise. 71 % des libraires ont suivi une formation théorique avant de concrétiser, pour 86 % ayant eu recours à une formation.

Différents leviers sont utilisés pour le financement, en premier lieu l'apport personnel (qui couvre 10 à 30 % des besoins), puis l'emprunt bancaire, les subventions et les prêts et enfin le financement participatif.

En matière de conseils et « surprises » - plutôt mauvaises que bonnes - une fois le projet concrétisé, les libraires relèvent des difficultés liées au montage financier ou à la gestion du stock, mais aussi celles dans les négociations avec certains fournisseurs ou encore pour contacter des éditeurs et des auteurs.

L'intensité des relations clients et le temps passé à des questions logistiques, finalement, laissent très peu de temps pour la lecture et la connaissance de son stock... Cependant, ces jeunes libraires semblent trouver l'énergie et le temps pour organiser des animations, un point qui leur tient particulièrement à cœur.

L'étude complète d'Axiales est disponible ci-dessous.

Photographie : les libraires à l'ouverture des RNL 2022 d'Angers (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)