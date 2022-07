Loup chinois et moutons de Hong Kong : des livres jeunesse en procès

Arrêtés en 2021, les cinq membres du Syndicat général des orthophonistes de Hong Kong sont accusés d'avoir « imprimé, publié, distribué, diffusé et/ou reproduit des publications séditieuses ». Les publications en question, au nombre de trois, mettaient en scène un village de moutons faisant face à un envahisseur, sous la forme d'un loup, désireux de les chasser et, bien entendu, de les dévorer...

Les cinq prévenus avaient été arrêtés pour ces livres, accusés « d'incitation à la haine » contre le pouvoir central et l'administration judiciaire de Hong Kong. La « sédition », chef d'inculpation régulièrement utilisé par les autorités chinoises, est punissable de deux années de prison et d'une amende de 5000 $ hongkongais.

Le procès des cinq a commencé ce 5 juillet, la procureure Laura Ng décrivant des ouvrages clairement orientés et porteur d'une symbolique évidente. « Les résidents de Hong Kong sont des minorités vulnérables, les législateurs chinois sont des tueurs de sang-froid, totalitaires et brutaux, et les Chinois continentaux des brutes criminelles », a-t-elle assuré.

D'après elle, les ouvrages découlent des manifestations de 2019 et de 2020, au cours desquelles les citoyens de Hong Kong avaient dénoncé la mainmise grandissante de la Chine sur l'administration et le système judiciaire. Un des livres, The 12 Warriors of Sheep Village [Les 12 guerriers du village des moutons], ferait référence, selon la procureure, à l'arrestation de 12 résidents hongkongais tentant de se rendre à Taïwan, en 2020.

Un autre ouvrage serait plus nettement dirigé contre les Chinois du continent, leur reprochant des comportements « égoïstes » lors des premiers mois de la pandémie de Covid-19, toujours selon l'interprétation de Laura Ng.

Les cinq accusés, membres du comité exécutif du syndicat dissous en octobre 2021, ont plaidé non coupables des accusations.

Photographie : manifestation à Hong Kong, en 2020 (Etan Liam, CC BY-ND 2.0)

via The Guardian, Hong Kong Free Press