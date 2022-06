Turquie : censure des “Goûters philo”, interdits aux moins de 18 ans

Le couperet de la censure est de nouveau tombé, en Turquie, visant cette fois des ouvrages de philosophie pour enfants. 7 titres de la collection « Les Goûters philo », traduits en turc et publiés par la maison d'édition Günışığı Kitaplığı, sont désormais interdits aux moins de 18 ans, en raison d'images, de termes et d'expressions qui menaceraient « la spiritualité de l'enfant et son développement ».

Cosignés par Brigitte Labbé et Michel Puech, Le courage et la peur, L'amour et l'amitié, Le bien et le mal, Les petits et les grands, Les garçons et les filles sont visés par cette censure, ainsi que deux autres titres, coécrits par Brigitte Labbé et Pierre-François Dupont-Beurier, La dictature et la démocratie ainsi que Le corps et l'esprit.

« 32 titres de la collection ont été traduits en Turquie », nous indique Brigitte Labbé, « un pays où je me rends très souvent pour des interventions dans des écoles, publiques comme privées, et des bibliothèques. Pendant le confinement, les écoles turques avaient d'ailleurs été très demandeuses de débats en ligne, avec les enfants, pour organiser des moments de réflexion et de respiration. »

Depuis plus de 10 ans, les livres de la collection « Cıtır Çıtır Philosophy », traduits par Azade Aslan, sont publiés et diffusés par la maison d'édition turque Günışığı Kitaplığı, en particulier auprès des établissements scolaires. Fondée en 1996 par Mine Soysal, Hande Demirtaş et Müren Beykan, la structure fait preuve d'une longévité remarquable, et, outre son catalogue, s'attache à développer la culture du livre et de la lecture en Turquie.

Livres sous plastique

Interdits à la vente aux mineurs, les livres de la collection seront désormais présentés sous plastique, après la décision du comité pour la protection des mineurs des publications obscènes, abrité par le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux.

Les éléments visés dans les différents titres seront prochainement détaillés à la maison d'édition dans un courrier motivé, mais les auteurs et les éditeurs imaginent sans peine que la couverture de l'ouvrage Les garçons et les filles, sur laquelle une petite fille et un petit garçon regardent dans leur culotte, a pu choquer les autorités. Le thème de ce même ouvrage, la morale, ainsi que la défense d'une loi morale interne, et non dictée par l'extérieur, qu'il développe, n'ont sans doute pas convaincu les censeurs.

Sur les réseaux sociaux, un passage tiré d'un des titres visés, Les petits et les grands, a également suscité de nombreux commentaires, souvent courroucés : les auteurs de ces commentaires pointent l'évocation d'une agression sexuelle dans l'un des livres, confondant l'acte et les propos sur cet acte. La polémique en ligne a bien sûr pu motiver les décisions du comité, d'autant plus que plusieurs médias proches du pouvoir l'ont alimenté en reproduisant des extraits hors contexte.

« Le fait que l'on vise des ouvrages associant les enfants et la philosophie me parait assez symbolique : on s'attaque ainsi à la racine même du développement d'un esprit critique », déplore Brigitte Labbé.

Selon nos informations, la maison d'édition turque envisage une action en justice contre la décision, et en conteste les fondements.

Les livres de la collection « Les Goûters philo » sont traduits et publiés par plus d'une cinquantaine de maisons d'édition dans le monde, notamment en Colombie, en Thaïlande, en Chine... 4,5 millions d'exemplaires ont été vendus à l'international. Au mois d'août prochain, la collection accueillera son 50e ouvrage, aux éditions Milan.

Ces publications « obscènes »

Classée parmi les pays qui emprisonnent le plus les écrivains, la Turquie a connu un recul important de la liberté d'expression depuis le coup d'État raté de 2016, utilisé par le président de la République Recep Tayyip Erdoğan afin d'appliquer des représailles très sévères.

Les conditions d'exercice du métier d'éditeur se sont également complexifiées, avec la multiplication, notamment, de procès et autres procédures pour « insultes envers le président », qui permettent de faire taire l'opposition. Les effets de la législation sur les ouvrages destinés à la jeunesse qualifiés d'« obscènes » se font également sentir, facilitant la censure, mais aussi l'autocensure.

Depuis 2018, un comité pour la protection des mineurs des publications obscènes a été réactivé par le gouvernement et, entre juillet 2019 et novembre 2021, 24 livres, dont 15 destinés à la jeunesse, ont été classés comme « obscènes ».

L'association des éditeurs turcs est d'autant plus inquiète que cette législation de protection des mineurs frappe des ouvrages qui évoquent l'égalité des genres ou encore la diversité et la liberté sexuelles.

Photographie : couvertures des éditions turques de Le bien et le mal, L'amour et l'amitié et Les garçons et les filles (Günışığı Kitaplığı)