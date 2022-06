Bilan largement négatif de la directive sur le droit d'auteur, pour les écrivains

Peut mieux faire. Le Conseil des écrivains européens a synthétisé les réponses de dix organisations d'auteurs européennes, interrogées sur leur bilan des directives européennes sur le droit d'auteur de 2019. Les voix d'auteurs de République tchèque, du Danemark, de Finlande, de France, d'Allemagne, d'Irlande, du Portugal, de Roumanie, d'Espagne et de Suède s'expriment ainsi, par le biais des organisations professionnelles.

Première observation, l'implémentation des dispositions des directives dans les pays membres n'était visiblement pas une priorité : le 1er août 2021, ils n'étaient que 8 pays sur les 27 de l'Union à l'avoir fait. La Commission européenne avait d'ailleurs sévi et rappelé à l'ordre plusieurs dizaines d'États, dont la France, parce qu'ils tardaient à transposer les dispositions de la directive dans leur législation...

Dans ce processus de transposition, le Conseil des écrivains européens déplore une consultation très partielle des auteurs et de leurs représentants, alors même que des dispositions des directives, justement, recommandent un dialogue permanent avec les pouvoirs publics.

Seul un tiers des pays pris en compte par le sondage du Conseil a strictement implémenté les articles portant sur la « rémunération appropriée et proportionnelle » (article 18, notamment). Pour les autres, le point n'a pas été présenté dans une législation, ou de manière partielle uniquement. Plus grave encore, aucun pays n'a su définir ce que « appropriée » et « proportionnelle » signifiaient, laissant les différences d'appréciation entre éditeurs et auteurs persister.

Et, dans près de la moitié des pays, il n'existe aucun moyen légal pour l'auteur d'obtenir réparation en cas de disproportion entre l'exploitation de son œuvre et la rémunération perçue. Une large majorité d'associations européennes d'auteurs (83 %) propose des minimums en matière de rémunération, mais très peu d'accords ont été passés sur le sujet avec des éditeurs, principalement en raison d'un manque d'intérêt de ces derniers.

Trop d'exceptions à la règle

En matière de transparence et de communication des rémunérations à l'auteur, plus de la moitié des pays n'a pas transposé les dispositions sur ce point, et, lorsque c'est le cas, les législations comprennent de trop nombreuses exceptions à la règle, quitte à la rendre caduque. Par ailleurs, la moitié des auteurs européens ne peuvent pas solliciter des sanctions en cas de manque de transparence des comptes de l'éditeur.

Le Conseil des écrivains européens rappelle que les obligations de transparence et d'information devraient aussi s'appliquer aux plateformes, y compris lorsqu'elles sont basées en dehors de l'Union européenne, et aux institutions publiques, comme les bibliothèques.

La récupération des droits par l'auteur n'a fait l'objet d'une implémentation que dans un quart des pays étudiés, sachant qu'une bonne moitié d'entre eux disposait déjà de dispositions sur ce point. Toutefois, les organisations d'auteurs indiquent espérer une récupération des droits plus simple et qui pourrait s'appliquer sur certains formats de l'œuvre, lorsque l'éditeur ne les exploite pas, par exemple les droits audio, ou les droits numériques.

Dans 90 % des territoires examinés, les interventions juridiques des organisations d'auteurs restent limitées, précisément en raison de l'imprécision et du nombre d'exceptions au sein des lois nationales. Les différentes organisations interrogées attirent également l'attention sur la sécurité sociale des auteurs, dont la crise du Covid-19 a malheureusement révélé, à nouveau, la nécessité.

Le rapport complet du Conseil des écrivains européens est consultable ci-dessous.

Photographie : le Parlement européen, à Bruxelles (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)