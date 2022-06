La Longue Nuit : le premier film d'animation de Cyril Pedrosa en préparation

Basée sur une idée originale de l'auteur de Trois ombres, la production devrait débuter en 2024. Outre l'écriture, Cyril Pedrosa mènera également la réalisation du projet : « C'est une histoire à la fois très personnelle et politique, où le fantastique nous permet d'incarner nos peurs et nos colères, mais aussi le meilleur de nous-même », confie ce dernier à Variety.

Un « film d'auteur pour adultes »

Le créateur du studio français, Emmanuel-Alain Raynal, accompagné de son collaborateur depuis 2015, Pierre Baussaron, ont présenté le futur drame comme un « film d'auteur pour adultes à dimension internationale ». Après la production de plusieurs courts-métrages depuis sa création en 2009, la société basée à Paris s'est diversifiée dans la vente et la distribution à partir de 2017. Parmi les neuf films qui ont vu une participation de Miyu Productions, on peut citer une adaptation de Haruki Murakami par Pierre Foldès, Saules Aveugles, Femme Endormie, projetée au Festival international du film d'Annecy 2022.

La structure américaine qui coproduira le film d'animation est, elle, toute jeune dans le circuit. Fondée en 2021, elle a néanmoins déjà participé à des projets avec Sony, Warner Bros. et Universal. La présence de l'oscarisé Rodney Rothman et de l'expérimenté Adam Rosenberg n'est évidemment pas étrangère à cet état de fait.

« Travailler sur Into the Spider-Verse nous a montré à quel point le public mondial est prêt à ce que l'animation populaire raconte de nouvelles histoires de manières différentes que d'habitude, et ce en utilisant les meilleurs outils disponibles pour exprimer nos ressentis du moment », a expliqué Rothman. Avant d'ajouter : « Nous sommes particulièrement fiers de travailler avec Miyu Productions et Cyril Pedrosa, un artiste, écrivain et animateur singulier dont l'imagination sauvage et le contrôle réfléchi de son métier ont déjà parlé à tant de fans partout dans le monde. »

Cyril Pedrosa, auteur de bande dessinée de renommée internationale, lance sa carrière avec une BD en 4 tomes, publiée entre 1998 et 2004 chez Conquistador, Ring Circus. Suivra, notamment, Trois Ombres, bande dessinée en noir et blanc publiée en 2007 par Delcourt qui lui vaut le prix Prix Les Essentiels d'Angoulême l'année suivante, et en 2009, le Prix du comic book de la National Cartoonists Society.

Parmi ses autres œuvres importantes, on peut citer Portugal, parue en 2011, ou encore L'Âge d'or, publiée en deux volumes en 2018 et 2020, tous deux multi-primées et éditées chez Dupuis. En 2021 est sortie Carnets de manifs. Portraits d'une France en marche, réalisée avec Loïc Sécheresse, en coédition au Seuil et aux éditions du Sous-Sol.

