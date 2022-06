Salué à Annecy, Le Petit Nicolas de retour au cinéma

Production franco-luxembourgeoise, ce nouveau film d'animation Le Petit Nicolas, réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, propose une immersion peu commune dans l'œuvre, entre récit et documentaire.

Le scénario du long-métrage est signé par Anne Goscinny, Michel Fessler et Benjamin Massoubre, d'après l'œuvre de Goscinny et Sempé. Du côté de la distribution, le doublage est assuré, notamment, par Alain Chabat, Laurent Lafitte et Simon Faliu. La sortie en salles est prévue pour le 12 octobre 2022.

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages.

Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.