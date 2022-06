Afrique : 5 initiatives financées pour faciliter l'accès à la lecture

« Depuis 2019, le Fonds d'innovation pour l'édition en Afrique a eu l'honneur de donner vie à des projets qui apportent des solutions à de nombreux défis liés au livre et à la lecture. Dans le cadre du soutien de Dubai Cares cette année, nous orientons le financement de l'APIF vers la lecture pour le plaisir et l'accessibilité, les deux étant des priorités ayant le pouvoir de débloquer le paysage littéraire pour tous, quel que soit le niveau d'éducation ou de capacité », a déclaré Bodour Al Qasimi, président de l'IPA (International Publishers Association, Union internationale des éditeurs), dans un communiqué.

Programme de subventions codirigé par Dubai Cares, organisation philanthropique mondiale basée aux Émirats arabes unis, l'APIF a sélectionné, avec l'IPA, cinq projets spécifiques. Ces derniers recevront, tous ensemble, 200.000 $, qui viseront à améliorer l'expérience de la lecture dans les pays concernés.

Dubai Cares fournit tous les 4 ans 800.000 $, qui sont donc répartis au fil des années. Elle joue un rôle clé dans la réalisation de l'objectif de développement durable (ODD) n° 4 des Nations unies, qui vise à assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous et à promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie d'ici 2030.

« La lecture est l'une des compétences les plus importantes que les enfants et les jeunes puissent acquérir, car elle ouvre les portes d'un tout nouveau monde de connaissances, de sagesse et d'apprentissage. Notre soutien au Fonds d'innovation pour l'édition en Afrique en 2022, grâce à notre partenariat avec l'Association internationale des éditeurs, nous permet de promouvoir l'amour de la lecture chez les jeunes malvoyants et de fournir un accès aux livres aux enfants et aux jeunes défavorisés », a déclaré Dr Tariq Al Gurg, directeur général et vice-président de Dubai Cares.

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec l'IPA, qui a contribué à placer l'inclusion au cœur de leur programme mondial, et le lancement de ce programme a servi de prolongement au rôle de premier plan de l'IPA dans la relance de la culture de la lecture dans le monde. »

L'édition africaine est fortement orientée vers les manuels scolaires — jusqu'à 90 % des ventes sur certains marchés — où les consommateurs associent généralement la lecture à l'éducation, et non aux loisirs. La fermeture des écoles pendant la pandémie de Covid 19 et l'impact sur l'achat de manuels scolaires par les gouvernements ont mis en évidence la vulnérabilité du secteur de l'édition sur les marchés africains.

Au cours de la seconde moitié de 2022, l'APIF travaillera avec le Consortium international DAISY pour faciliter et financer la production d'ouvrages accessibles sur plusieurs marchés africains. Cette dernière itération du projet de l'APIF donnera naissance à un nouveau canon d'œuvres accessibles, destinées plus particulièrement aux aveugles, malvoyants et lecteurs africains empêchés de lire les imprimés. Les livres accessibles produits auront le potentiel de répondre aux besoins littéraires de milliers d'enfants, notamment ceux appartenant à des minorités linguistiques mal desservies.

Les cinq initiatives qui recevront un financement de l'APIF sont les suivantes :

L'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA), qui fera appel à des célébrités et à des vedettes du sport pour catalyser une culture du livre dans les écoles et les foyers africains, par le biais de campagnes de lecture à haute voix et de publicité dans les grandes villes africaines.

Le Book Aid International dont la boîte à histoires africaine apportera des livres aux enfants et encouragera la lecture pour le plaisir. L'argent sera destiné à 24 écoles primaires en Ouganda et au Zimbabwe. Book Aid organisera également des événements de promotion de la lecture pour les éditeurs locaux, les directeurs d'école, les enseignants, les enfants, les parents, les ministres de l'éducation et d'autres parties prenantes.

OliveSeed, au Kenya, qui, en collaboration avec la communauté maasaï vivant dans le comté très défavorisé de Narok, près de la réserve nationale de Maasai Mara, développera des programmes éducatifs et des centres de ressources pédagogiques à l'école, chacun disposant d'une bibliothèque bien fournie.

PRAESA, en Afrique du Sud, cherchera à approfondir l'impact de la lecture à haute voix aux enfants par le biais de webinaires gratuits et de guides écrits pour enseigner aux adultes comment choisir les bons livres, lire de manière attrayante et utiliser les histoires pour stimuler l'imagination et la pensée critique.

Yanbow Al Kitab, éditeur de livres marocain, va offrir des mini-bibliothèques à 300 familles marocaines à faibles revenus ayant de jeunes enfants. Elles contiendront 22 livres, un accès à des clips de lectures par des conteurs et des conseils pour les parents sur la manière d'optimiser le temps de lecture à haute voix avec les enfants. L'APIF soutiendra également la formation des éditeurs africains à la production de livres accessibles.

Le comité de l'APIF, présidé par Bodour Al Qasimi, président de l'IPA, et composé d'éditeurs de renom d'Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya, du Nigeria et de Tunisie, a sélectionné les lauréats parmi les nombreuses candidatures soumises par 18 pays africains. Par ailleurs, la dimension programmatique de cette année s'écarte des précédentes éditions : en 2019/2020, l'APIF s'était concentré sur les librairies et l'innovation éditoriale ; en 2020/2021, les préoccupations étaient similaires, mais s'y ajoutaient également le numérique.

Crédits : Maison d'édition Cassava Republic, 2019