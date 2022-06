Record d'affluence pour le Salon du livre de Turin 2022

Le communiqué de presse du Salon indique que pour les 1466 événements accueillis dans les près de 50 halls du Parc des expositions, près de 90.000 personnes ont assisté aux réunions ; plus de 25.000 places ont été réservées grâce au service offert aux utilisateurs de SalTo+. Plus de 200 événements ont affiché complet.

Le Bois des écrivains et jeune public

Au total, 1000 personnes ont travaillé au Salon, et 1 000 étaient aussi les arbres qui composent le Bosco degli Scrittori (bois des écrivains), l’une des nouveautés de cette année au Salon.

Outre les auteurs d’Aboca Edizioni, à l’origine de cette initiative, l’amphithéâtre végétal du Bosco a été le point de convergence de toutes les rencontres du Salone consacrées à la nature, à la durabilité et au rapport avec l’environnement, accueillant des auteurs comme Amitav Ghosh, Paolo Cognetti et Eshkol Nevo. Les plantes et les arbres sont destinés à quitter le Lingotto et à retourner en Valtiberina, où Aboca a son siège.

Le public se confirme jeune, et une des nouveautés de cette édition est d'ailleurs l’arrivée de l’émission sur TikTok avec un programme consacré à l’histoire des jours. Les chiffres enregistrés par le profil de l’émission sont significatifs : le nombre total de visionnages des vidéos s’élève à 1,6 million.

L’augmentation des ventes pour les éditeurs

En ce qui concerne les éditeurs, examinons quelques chiffres concernant les plus grands succès. Fazi Editore a enregistré +10 % et signale que L’Avvocato dell'Atomo de Luca Romano est le titre le plus demandé ; Jovanotti avec Crocetti, Poesie da spiaggia, est le livre le plus vendu de Feltrinelli, qui signale une augmentation des ventes de 50 % ; HarperCollins Italia a augmenté ses ventes de 30 %. L’orma editore (qui publie en Italie Annie Ernaux) a confirmé les ventes de l’année dernière et s’est déclaré satisfait.

La Nave di Teseo, maison fondée entre autres par Umberto Eco, a clôturé avec une augmentation de 62 % et les livres les plus vendus ont été Il caso Alaska Sanders de Joël Dicker et Domani e per sempre d’Ermal Meta. Marsilio a enfin enregistré une augmentation des ventes de 51 % et Sperling&Kupfer de 42 %.

Le groupe Mondadori a enregistré une augmentation globale de 20 % par rapport à octobre. Les titres les plus vendus sont, pour Einaudi, Rancore de Gianrico Carofiglio et La legge della parola de Massimo Recalcati ; pour Mondadori, Heartstopper d’Euros Lyn et Strega comanda colore de Chiara Tagliaferri ; pour Rizzoli, Un volo per Sara de Maurizio de Giovanni. Le groupe Mauri Spagnol a vu ses ventes augmenter de 35 % et le livre le plus vendu a été Fabbricante di lacrime d’Erin Doom.

La vente de droits et le prix Strega européen

Dans l’espace dédié au marché de l’édition et des droits audiovisuels au sein du Salon du livre de Turin, 5200 demandes de rendez-vous ont été enregistrées rien que dans la phase préliminaire, 150 tables ont été installées, 450 participants, 21 pays impliqués et 50 sociétés de production cinématographique.

Lors de la cérémonie de remise du prix Strega européen, Amélie Nothomb, avec le roman Primo sangue (Voland, publié par Albin Michel en 2021 et vainqueur du prix Renaudot 2021), et Mikhail Shishkin, avec le roman Punto di fuga (21lettere), ont reçu la neuvième édition du prix Strega européen ex aequo.

Cinq romans récemment traduits en Italie, issus de différentes aires linguistiques et culturelles et ayant remporté un grand prix national dans les pays où ils ont été publiés, ont concouru pour le prix. Ce dernier a également été décerné à Federica Di Lella et Emanuela Bonacorsi, traductrices des livres gagnants.

