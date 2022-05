Congrès 2022 de l'ABF : indispensables, les bibliothèques ?

Les bibliothécaires français se retrouveront les 2, 3 et 4 juin 2022 pour un nouveau congrès annuel, après plusieurs événements annulés ou bouleversés par la crise sanitaire. Cette dernière a aussi remis en avant les établissements de lecture publique, notamment pour leurs services à distance.

Mais les outils et ressources numériques peuvent-ils suffire aux usagers, ou permettre aux professionnels de remplir leurs missions ? La question sera sans doute abordée. Et, au-delà de cette organisation, que peuvent les bibliothèques, au moment où les crises climatiques, sociales et parfois politiques viennent influer considérablement sur les vies de tous et toutes ?

Bien entendu, la profession sera aussi au cœur de l'événement, alors que se profile en France une réforme des statuts et des concours. À ce titre, le début du deuxième mandat d'Emmanuel Macron sera peut-être marqué par un passage au congrès de l'ABF...

En tout cas, ses propositions politiques en matière d'accès à la culture, notamment l'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques, amené à se poursuivre, seront évoquées par les professionnels de la lecture publique.

