Le roman Hiver à Sokcho, d'Elisa Shua Dusapin, adapté au cinéma

Du jeudi 19 mai au lundi 24 mai, le Salone Internazionale del Libro di Torino revient au Lingotto. Le thème est « Cœurs sauvages » et, après le succès de l’édition d’octobre 2021, les attentes et les nouveautés sont nombreuses. Parmi les invités, Annie Ernaux et Roberto Saviano seront au centre d’une édition en prise avec le présent, caractérisée, comme toujours, de rencontres, de tables rondes et d’événements destinés non seulement aux adultes, mais aussi aux jeunes et aux écoles.