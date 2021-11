National Book Awards 2021 : Elisa Shua Dusapin parmi les lauréats

Hiver à Sokcho, traduit en anglais par Aneesa Abbas Higgins pour les éditions Open Letter et publié sous le titre Winter in Sokcho, vaut à son autrice un National Book Awards, catégorie « Littérature traduite ». L'oeuvre originale avait été publiée par les Éditions Zoe en 2016.

Traduit en 15 langues, l'ouvrage a été salué, par le passé, par le Prix Robert Walser et le Prix Régine Deforges.

Le palmarès complet des National Book Awards est le suivant :

Fiction

Hell of a Book de Jason Mott (Dutton)

Non-fiction

All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family Keepsake de Tiya Miles, (Random House)

Poésie

Floaters de Martín Espada (W.W. Norton)

Littérature traduite

Winter in Sokcho de Elisa Shua Dusapin, traduit du français par Aneesa Abbas Higgins (Open Letter)

Littérature jeunesse

Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo (Dutton Books for Young Readers/PRH)