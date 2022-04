Le géant du papier finno-suédois Stora Enso ferme quatre de ses cinq usines

Stora Enso, un des plus importants groupes mondiaux dans le domaine de la production de papier, a décidé de se délaisser des usines d'Anjala en Finlande, d'Hylte et Nymölla en Suède, et de Maxau en Allemagne. La firme finno-suédoise justifie sa décision en expliquant vouloir investir à présent dans des matériaux durables, le développement d'emballages renouvelables et de nouveaux biomatériaux.

Les éditeurs très inquiets

Ce choix fait craindre à beaucoup d'éditeurs des ruptures de stocks à plus ou moins long terme. Le papier traditionnellement utilisé pour l'impression monochrome, celle, notamment, des ouvrages de fiction pour adultes et de la non-fiction, est le plus susceptible d'être directement affecté par la décision du grand groupe. Outre les effets des pénuries sur le marché mondial, la probabilité d'une augmentation des prix, après les précédentes, n'est également pas à exclure.

Karina Stevens, responsable des opérations de l'éditeur jeunesse indépendant Nosy Crow, est formelle : « Il y a de moins en moins d'usines. » Et d'ajouter : « La pâte est redirigée vers la fabrication d'autres produits, ce qui ne fait que réduire la quantité de matière première disponible pour être transformée en papier — elle diminue d'année en année. »

La directrice de la fabrication des éditions britanniques Canongate, citée par The Bookseller, Caroline Gorham, qualifie de son côté la décision de Stora Enso de « très inquiétante, [...] si l'on considère les volumes [de papier] dont le marché britannique a eu besoin au cours des deux dernières années et la hausse importante des prix que nous avons déjà subie au premier trimestre sur tous les papiers ».

En mars dernier, Intergraf, fédération réunissant une vingtaine d'organisations nationales d'imprimeurs européens, a décrit dans un communiqué une situation « chaotique », face aux pénuries et à l'augmentation des prix à l'échelle européenne et mondiale. Cette situation découle du conflit au cœur de l'Europe et d'une inflation des coûts de l'énergie qui s'ajoutent à la crise logistique et d'approvisionnement provoquée par la pandémie de coronavirus.

À cela s'est ajoutée une grève de plusieurs mois en Finlande des ouvriers des moulins à papier du groupe UPM. Ces derniers protestaient contre la fin annoncée des garanties offertes par les conventions collectives jusqu'à lors en vigueur, mais aussi contre de nouvelles conditions salariales. La grève avait été prolongée à plusieurs reprises, jusqu'à devenir l'un des plus importants mouvements sociaux de l'histoire de la Finlande : elle s'est arrêtée il y a quelques jours, mais l'activité reste ralentie.

Crédits : Bruno Jargot (CC BY 2.0)