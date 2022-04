En Finlande, sortie de grève pour le géant du papier, UPM

Plus de 2000 travailleurs tenaient le piquet de grève depuis 112 jours, pour protester contre la fin annoncée des garanties offertes par les conventions collectives jusqu'à lors en vigueur, mais aussi de nouvelles conditions salariales. La grève avait été prolongée à plusieurs reprises, jusqu'à devenir l'un des plus importants mouvements sociaux de l'histoire de la Finlande.

Face aux difficultés de la direction et des travailleurs à s'entendre, le gouvernement finlandais était intervenu en désignant un médiateur, Leo Suomaa. Il fut chargé de rédiger et d'avancer des propositions d'accord aux deux parties. Un des points complexes de ce dialogue social résidait dans les cinq filiales du groupe UPM (UPM Pulp, UPM Communication Papers, UPM Specialty Papers, UPM Raflatac et UPM Biofuels) et la solidarité des employés d'une filiale à l'autre : si un accord ne convenait pas à une filiale, l'ensemble des salariés rejetait la proposition.

Les accords signés par les deux parties courent jusqu'en 2026, et prévoient notamment des renégociations salariales tous les deux ans, indique le syndicat Paperilliitto.

UPM est l’un des plus grands fabricants mondiaux de papier, fournisseur de nombreux marchés de l’édition, mais aussi d’étiquettes et autres emballages. L'arrêt presque total de la production, ainsi que la prolongation de la grève jusqu'au 14 mai prochain, aux dernières nouvelles, laissaient craindre une pénurie de papier, avec l'épuisement des stocks des différents acheteurs.

Le redémarrage des activités a eu lieu au cours du week-end dernier, et de premières livraisons sont prévues dès cette semaine. « Nous accepterons de nouvelles commandes dès la semaine 19 [dans deux semaines, NdR], mais le délai d'attente reste aux alentours de 3 à 4 mois pour nos clients européens et de 5 mois pour nos clients à l'international », a souligné un porte-parole du groupe UPM. (via Printweek)

Le coût de la grève, pour le groupe, pourrait avoisiner les 300 à 400 millions €, mais le chiffre d'affaires d'UPM atteint habituellement les 10 milliards €.

Photographie : illustration, Eric Gjerde, CC BY-NC 2.0