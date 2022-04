La Foire du Livre de Francfort invitera des éditeurs ukrainiens

Deux mois après sa publication, et après de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, le livre Bad and Boujee : Toward a Trap Feminist Theology, publié par Cascade Books, vient d'être retiré de la vente. L'auteure, Jennifer M. Buck, est accusée d'appropriation culturelle et de négligence : chrétienne et blanche, elle a pris, à son compte, de nombreux travaux relatifs au féminisme noir et au trap feminism, un courant autour de la trap et du hip-hop façonné par les femmes noires du sud des États-Unis.