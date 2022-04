Manwha et manga numériques vont-ils bousculer le prix unique du livre ?

La première « bibliothèque fantôme » des États-Unis a officiellement ouvert ses portes. C'est en tout cas ce qu'affirme la Bibliothèque publique du comté de Jefferson (JCPL), dans le Colorado. Pour accéder au bâtiment vidé de ses employés, il suffit d'une carte de bibliothèque et d'un code. Un nouveau type de service qui se veut « express », et souhaite répondre aux nouvelles pratiques de libre service et d'automatisation, de plus en plus fréquent dans le domaine commercial. Une innovation qui peut faire craindre des réductions d'effectifs à terme, et constituer un risque pour l'emploi des bibliothécaires...