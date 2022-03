Webtoon : Naver part à l'assaut du marché japonais

600 millions $ dépensés pour Wattpad, et quelques semaines plus tard, l’avènement d’un studio de production réunissant les forces de Webtoon et Wattpad – originellement une plateforme de publication de fan fictions. Mais depuis son siège, Naver convoite et acquiert de nouvelles ressources.

Cette fois, le montant n’est pas dévoilé : Line Digital Frontier, filiale de Naver qui commercialise l’application Line Manga — application de webtoon — vient d’acheter eBOOK Initiative Japon. Première précision : Line Digital Frontier appartient à 70 % Webtoon Entertainement, filiale de Naver, et 30 % à Naver Webtoon, filiale de Webtoon Entertainement. Des constructions savantes, pour éviter toute forme de position dominante.

De son côté, eBOOK Initative Japan est arrivé sur le marché en 2000, avec des services liés aux livres numériques. Côté à la Bourse de Tokyo, la société affiche une capitalisation de 26,8 milliards ¥ (200 millions €). Son principal actionnaire était jusqu’à lors Yahoo Japan — filiale de SoftBank.

Le nerf de la guerre

Ces considérations mercantiles posées, d’autres surgissent. D’abord, l’achat représente une percée sur le marché japonais, « le plus grand marché de la bande dessinée au monde », assure Kim Jun-koo, PDG de Naver Webtoon. De fait, eBOOK Initiative Japan dispose d’un service de vente d’ebooks ainsi que de livres imprimés – bookfan. Selon Naver Webtoon, 95 % des transactions de la société sont réalisées à travers les œuvres du 9e Art.

« Nous allons renforcer l’influence de Line Manga sur le marché du contenu japonais et étendre l’écosystème des webtoons avec eBOOK Japan », poursuit le PDG. Et par conséquent, rivaliser plus fortement avec son concurrent Kakao — dont le service webtoon Piccoma est tout à la fois le plus rentable du Japon, et récemment sorti en France.

D’ailleurs, Naver Webtoon prévoit d’installer une filiale dans l’Hexagone, au cours du second trimestre 2022.

via Korea Joon Gang Daily